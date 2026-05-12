Public Storage: Lager-Gigant vor Big-Picture-Breakout!

Self-Storage-Spezialist klopft an den Widerstand!

Rückblick

Auf den Abverkauf im Februar / März folgte eine v-förmige Erholung der Aktie des Self-Storage-Spezialisten. Der Kurs ist mehrfach an der horizontalen Barriere um 312 / 313 USD gescheitert. Es hat sich eine Cup-and-Handle-ähnliche Formation gebildet.

Public Storage-Aktie: Chart vom 11.05.2026, Kürzel: PSA, Kurs: 311.55 USD, Tageschart Quelle: TWS







Mögliches bullisches Szenario

Der Kurs notiert über den EMAs 20/50. Die Korrekturen (April/Mai) endeten jeweils auf einem höheren Niveau als die vorangegangenen. Ein nachhaltiger Ausbruch über 313 USD würde ein technisches Kaufsignal auslösen. Nach dem Breakout sollte die Aktie nicht mehr unter dem Ausbruchslevel schließen.

Mögliches bärisches Szenario

Sollte der Widerstand bei 313 USD halten und der Kurs nach unten abdrehen, ergeben sich folgende bärische Meilensteine: Ein Rutsch unter den EMA 20 wäre das erste Warnsignal. Sollte auch der EMA 50 - aktuell im Bereich von ca. 295 bis 297 USD - nachhaltig unterschritten werden, würde sich das kurzfristige Chartbild von bullisch auf neutral bis bärisch drehen. Das Tief von Ende April bei 291 USD wäre die letzte Auffangstation.

Meinung

Public Storage ist ein REIT und der weltweit größte Besitzer und Betreiber von Self-Storage-Anlagen. Mit über 2.800 Standorten in den USA und einer starken Präsenz in Europa dominiert PSA den Markt. Das Unternehmen war einer der ersten Anbieter, der den "kontaktlosen Check-in" via App perfektionierte. Dies spart massiv Personalkosten und erhöht die Margen. Das Konzept ist krisenresistent: Self-Storage boomt in guten Zeiten (Menschen kaufen neue Dinge) und in schlechten Zeiten (Menschen verkleinern ihre Wohnungen und müssen Dinge auslagern).



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 54.69 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 302.38 Mio. USD

Meine Meinung zu Public Storage ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

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