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WKN: 823212 | ISIN: DE0008232125 | Ticker-Symbol: LHA
Xetra
12.05.26 | 17:35
8,520 Euro
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Branche
Luftfahrt/Rüstung
Aktienmarkt
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DEUTSCHE LUFTHANSA AG Chart 1 Jahr
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5-Tage-Chart
ABSOLENT AIR CARE GROUP
ABSOLENT AIR CARE GROUP AB Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ABSOLENT AIR CARE GROUP AB18,0500,00 %
AMBEA AB13,520-0,15 %
APOGEE ENTERPRISES INC31,000+1,97 %
AS CREATION TAPETEN AG7,4000,00 %
ASM INTERNATIONAL NV869,80+2,40 %
ASTEC INDUSTRIES INC44,6000,00 %
BAHNHOF AB5,010+0,50 %
CHANJET INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD0,5200,00 %
CHEESECAKE FACTORY INC51,32-0,81 %
CONCEJO AB4,300-2,93 %
CONSOLIDATED EDISON INC90,00-1,19 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG8,5200,00 %
DEUTSCHE REAL ESTATE AG12,300-0,81 %
ELRINGKLINGER AG5,8600,00 %
EMBELLENCE GROUP AB3,250+0,93 %
EMBRAER SA ADR50,40-1,18 %
EPENDION AB12,3800,00 %
EQT AB28,050+0,14 %
EQUINOR ASA32,400-1,31 %
FTAI AVIATION LTD266,26+0,02 %
GOMERO GROUP AB1,295+1,57 %
GRANGES AB16,4100,00 %
HAITONG UNITRUST INTERNATIONAL FINANCIAL LEASING CO LTD0,0800,00 %
HANZA AB16,1000,00 %
HOME BANCSHARES INC26,300+0,04 %
JOHN MARSHALL BANCORP INC20,570+0,24 %
K+S AG15,4300,00 %
KABE GROUP AB16,4000,00 %
LINDAB INTERNATIONAL AB13,010-3,34 %
OUE LIMITED0,7150,00 %
PACCAR INC95,63-0,66 %
PARADOX INTERACTIVE AB12,240-0,97 %
PAYCHEX INC80,00+0,21 %
RHEINLAND HOLDING AG33,0000,00 %
RHEINMETALL AG1.162,000,00 %
SENTIA ASA7,3000,00 %
VAUDOISE ASSURANCES HOLDING SA875,00-1,13 %
VIRGINIA NATIONAL BANKSHARES CORPORATION32,6000,00 %
WAM INCOME MAXIMISER LIMITED0,9700,00 %
WESTERN NEW ENGLAND BANCORP INC11,2000,00 %
WH GROUP LTD1,146+3,95 %
WINMARK CORPORATION360,63+0,07 %
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