|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ABSOLENT AIR CARE GROUP AB
|SE0006256558
|3,25 SEK
|0,2978 EUR
|AMBEA AB
|SE0009663826
|2,65 SEK
|0,2428 EUR
|APOGEE ENTERPRISES INC
|US0375981091
|0,27 USD
|0,2299 EUR
|AS CREATION TAPETEN AG
|DE000A1TNNN5
|-
|0,15 EUR
|ASM INTERNATIONAL NV
|NL0000334118
|-
|3,25 EUR
|ASMPT LTD ADR
|US00212G1085
|0,1301 USD
|0,1109 EUR
|ASSECO POLAND SA
|PLSOFTB00016
|13,05 PLN
|3,0683 EUR
|ASTEC INDUSTRIES INC
|US0462241011
|0,13 USD
|0,1107 EUR
|BAHNHOF AB
|SE0010442418
|2 SEK
|0,1833 EUR
|CHANJET INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD
|CNE100001SQ1
|0,2856 HKD
|0,031 EUR
|CHEESECAKE FACTORY INC
|US1630721017
|0,3 USD
|0,2555 EUR
|CONCEJO AB
|SE0000236382
|1 SEK
|0,0916 EUR
|CONSOLIDATED EDISON INC
|US2091151041
|0,8875 USD
|0,7559 EUR
|DEUTSCHE LUFTHANSA AG
|DE0008232125
|-
|0,33 EUR
|DEUTSCHE REAL ESTATE AG
|DE0008055021
|-
|0,04 EUR
|ELRINGKLINGER AG
|DE0007856023
|-
|0,15 EUR
|EMBELLENCE GROUP AB
|SE0013888831
|1,5 SEK
|0,1374 EUR
|EMBRAER SA ADR
|US29082A1079
|0,3687 USD
|0,314 EUR
|EPENDION AB
|SE0000671711
|1,5 SEK
|0,1374 EUR
|EQT AB
|SE0012853455
|2,5 SEK
|0,2291 EUR
|EQUINOR ASA
|NO0010096985
|0,39 USD
|0,3322 EUR
|FTAI AVIATION LTD
|KYG3730V1059
|0,45 USD
|0,3833 EUR
|GOMERO GROUP AB
|SE0011167535
|1,25 SEK
|0,1145 EUR
|GRANGES AB
|SE0006288015
|1,7 SEK
|0,1558 EUR
|HAITONG UNITRUST INTERNATIONAL FINANCIAL ...
|CNE100003K61
|0,043 CNY
|0,0053 EUR
|HANZA AB
|SE0005878543
|1,5 SEK
|0,1374 EUR
|HOME BANCSHARES INC
|US4368932004
|0,21 USD
|0,1788 EUR
|JOHN MARSHALL BANCORP INC
|US47805L1017
|0,09 USD
|0,0766 EUR
|K+S AG
|DE000KSAG888
|-
|0,07 EUR
|KABE GROUP AB
|SE0000107724
|2 SEK
|0,1833 EUR
|LAOPU GOLD CO LTD ADR
|US5165601098
|0,1733 USD
|0,1476 EUR
|LINDAB INTERNATIONAL AB
|SE0001852419
|2,8 SEK
|0,2566 EUR
|LONZA GROUP AG CDR
|CA5429191052
|0,0443 CAD
|0,0276 EUR
|OUE LIMITED
|SG2B80958517
|0,01 SGD
|0,0066 EUR
|PACCAR INC
|US6937181088
|0,35 USD
|0,2981 EUR
|PARADOX INTERACTIVE AB
|SE0008294953
|5 SEK
|0,4583 EUR
|PAYCHEX INC
|US7043261079
|1,19 USD
|1,0136 EUR
|RHEINLAND HOLDING AG
|DE0008415100
|-
|1,5 EUR
|RHEINMETALL AG
|DE0007030009
|-
|11,5 EUR
|SENTIA ASA
|NO0013573014
|5,5 NOK
|0,5102 EUR
|SF HOLDING CO LTD ADR
|US78437M1009
|0,2522 USD
|0,2148 EUR
|VAUDOISE ASSURANCES HOLDING SA
|CH0021545667
|27 CHF
|29,4567 EUR
|VIRGINIA NATIONAL BANKSHARES CORPORATION
|US9280311039
|0,36 USD
|0,3066 EUR
|WAM INCOME MAXIMISER LIMITED
|AU0000390387
|0,0061 AUD
|0,0037 EUR
|WESTERN NEW ENGLAND BANCORP INC
|US9588921018
|0,07 USD
|0,0596 EUR
|WH GROUP LTD
|KYG960071028
|0,41 HKD
|0,0446 EUR
|WINMARK CORPORATION
|US9742501029
|1,02 USD
|0,8688 EUR
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