von Sandra Willmeroth Herr Laffely, 2025 erzielt die Vaudoise ein historisches Jahresergebnis. Welche Faktoren haben diesen Gewinnanstieg am stärksten geprägt - und wo lagen die grössten Belastungen? Zu den wichtigsten positiven Elementen zählen ein sehr gutes Anlageergebnis sowie eine im Vergleich zum Vorjahr geringere Schadenbelastung im Bereich der Naturereignisse. Die allgemeinen Kosten sind jedoch aufgrund verschiedener Projekte wie der digitalen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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