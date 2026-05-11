Vaudoise Assurances / Schlagwort(e): Generalversammlung/Mot-clé supplémentaire
Lausanne, 11. Mai 2026 - An der 36. ordentlichen Generalversammlung der Vaudoise Versicherungen Holding AG stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre allen Anträgen des Verwaltungsrats zu.
Die Aktionärinnen und Aktionäre haben den Geschäftsbericht 2025 sowie die entsprechende Jahresrechnung und die konsolidierte Rechnung der Vaudoise Versicherungen Holding AG genehmigt. Ausserdem wurde eine Dividende von CHF 0.40 pro Namenaktie A und von CHF 27.- pro Namenaktie B beschlossen. Die Auszahlung der Dividende erfolgt ab 18. Mai 2026. Sie stimmten ferner dem Vergütungsbericht (Konsultativabstimmung) und dem nichtfinanziellen Bericht (Nachhaltigkeitsbericht) zu.
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Die Gruppe Vaudoise Versicherungen
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Vaudoise Assurances
|Place de Milan
|1001 Lausanne
|Schweiz
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|E-Mail:
|info@vaudoise.ch
|Internet:
|www.vaudoise.ch
|ISIN:
|CH0021545667
|Valorennummer:
|2154566
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2325166
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2325166 11.05.2026 CET/CEST