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WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker-Symbol: CBK
Xetra
02.06.26 | 15:27
37,480 Euro
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Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
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COMMERZBANK AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
COMMERZBANK AG 5-Tage-Chart
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37,13037,27001.06.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ALZCHEM
ALZCHEM GROUP AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALZCHEM GROUP AG194,10+3,74 %
BAYER AG33,520-4,58 %
COMMERZBANK AG37,480+1,35 %
CSG NV16,602-0,59 %
DEUTSCHE POST AG52,82+2,76 %
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY53,16+36,10 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG85,30+6,16 %
K+S AG15,010+1,69 %
SALZGITTER AG64,30+4,47 %
STMICROELECTRONICS NV64,88+9,45 %
UNICREDIT SPA73,64+0,22 %
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