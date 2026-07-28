NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach Quartalszahlen von UPS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Sie betrachte die Kennziffern zum internationalen Paketgeschäft des US-Logistikkonzerns als unterstützenden Indikator für DHL Express, schrieb Alexia Dogani in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 15:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 15:37 / BST

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