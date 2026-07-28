Die DHL Group erhält zusätzlichen Rückenwind durch überraschend starke Quartalszahlen und eine deutlich angehobene Umsatzprognose des US-Konkurrenten UPS. Der Logistikkonzern profitiert von höheren Preisen, profitableren Sendungen und der gezielten Reduzierung des margenschwachen Amazon-Geschäfts. Trotz hoher Umbaukosten deuten die Fortschritte bei UPS auf eine Stabilisierung der Logistikbranche hin und stärken damit auch die Perspektiven der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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