Der Spezialchemiekonzern Alzchem baut sein Engagement im strategisch bedeutenden Verteidigungssektor weiter aus. Mit der Wahl des Standorts Bushy Park in South Carolina ist ein entscheidender Schritt für den Aufbau einer Nitroguanidin-Produktion in den USA gelungen. Die neue Anlage soll den US-Markt im Rahmen eines Vertrags mit der US-Regierung beliefern.Kurzzusammenfassung• Alzchem errichtet in South Carolina eine Nitroguanidin-Produktion für den US-Markt und wird dabei von der US-Regierung sowie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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