Alzchem Group AG setzt ihren Wachstumskurs im Verteidigungssektor konsequent fort. Mit der Entscheidung für den Standort Bushy Park in South Carolina hat das Spezialchemieunternehmen einen wichtigen Meilenstein für den Aufbau einer neuen Nitroguanidin-Produktion in den USA erreicht. Das Investitionsprojekt mit einem Volumen von rund 150 Mio. US-Dollar soll den amerikanischen Markt künftig direkt versorgen und wird durch Förderprogramme der US-Regierung sowie durch den Bundesstaat South Carolina und den Berkeley County unterstützt. Für Anleger ist die Standortentscheidung weit mehr als nur ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin