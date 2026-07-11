Aktien - und alles wieder auf Anfang. Bomben auf den Iran, ein grollender TACO - eher hilflos erscheinend - und die Frage wie es weitergeht. Die Börsne nahmen es relativ gelassen auf. OK - Höhenflug der Kurse erstmal gebremst, aber am Ende wieder über 25.000 Punkte. Offensichtlich erwarten die Anleger, das man sich doch noch irgendwie einigen werde. Das keiner ein Interesse an einem dauerhaften Krisenherd an der Strasse von Hormus haben kann. Und das Quatar und die UAE von den "Reaktionen" de rIraner ausgenommen waren, spricht für eine rege "Geheimdiplomatie" der betroffenen Golfstaaten - mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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