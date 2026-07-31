Original-Research: Alzchem Group AG - von Sphene Capital GmbH



31.07.2026 / 08:01 CET/CEST

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Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Alzchem Group AG Unternehmen: Alzchem Group AG ISIN: DE000A2YNT30 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 31.07.2026 Kursziel: EUR 204,50 (bislang: EUR 193,40) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler, CEFA

Bestätigung der strukturellen Ertragsverbesserung Alzchem hat im ersten Halbjahr 2026 erneut gezeigt, dass die Transformation zu einem stärker Spezialchemie-orientierten Geschäftsmodell zu strukturellem Wachstum und steigenden Margen führt. Besonders überzeugend waren erneut das Wachstum und die Profitabilität des Segments Specialty Chemicals, die gestiegene Cash Conversion Rate und die zeitplanmäßige Umsetzung sämtlicher Kapazitätserweiterungsmaßnahmen. Die Guidance für 2026e ist nach unserer Einschätzung erreichbar und enthält rechnerisch sogar einen Puffer. Wir heben unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel (Base-Case-Szenario) auf EUR 204,50 von zuletzt EUR 193,40 je Aktie (+5,7%) an und bestätigen angesichts einer von uns erwarteten Kursperformance (ohne Berücksichtigung der zwischenzeitlich erwarteten Dividenden) von 32,9% unser Buy-Rating für die Aktien der Alzchem Group AG. Erneut verbesserten sich im ersten Halbjahr 2026 die Ergebniskennzahlen stärker als der Umsatz, wobei die fortgesetzte Verschiebung des Produktmixes in Richtung margenstarker Spezialchemikalien den zentralen Ergebnistreiber darstellte. So stieg im ersten Halbjahr 2026 der Konzernumsatz preis- und mengenbedingt um 5,7% auf EUR 303,9 Mio., während das EBITDA auf EUR 64,5 Mio. (+14,2% YoY) und das EBIT auf EUR 50,3 Mio. (+15,7% YoY) überproportional zulegten. Die EBITDA-Marge verbesserte sich damit auf 21,2% von 19,6% (+160 bps). Die Margenausweitung beruhte nicht auf einmaligen Ergebnisbeiträgen, sondern auf einer Kombination aus günstigerem Produktmix, höheren Absatzmengen, erfolgreichen Preisanpassungen und den bereits aus den Vorquartalen bekannten Skaleneffekten im Segment Specialty Chemicals. Das Segment Specialty Chemicals setzte seinen strukturellen Wachstumskurs fort. Der Umsatz erhöhte sich im ersten Halbjahr 2026 auf EUR 214,3 Mio. (+10,1% YoY). Damit wurden 70,5% (Vj.: 67,7%) des Konzernumsatzes im Spezialchemiegeschäft generiert. Noch deutlicher ist die Konzentration auf Ergebnisebene: mit einem EBITDA von EUR 64,1 Mio. (+18,9% YoY) wurden rechnerisch fast 99% des Konzern-EBITDA im Segment Specialty Chemicals erwirtschaftet. Damit stieg die EBITDA-Marge des Segments von bereits hohen 27,7% im vergleichbaren Vorjahreszeitraum weiter auf nunmehr 29,9%. Die überproportionale Ergebnisentwicklung belegt, dass die strategische Transformation von wettbewerbsintensiveren Grund- und Zwischenprodukten hin zu hochwertigen Ingredients und spezialisierten Nischenprodukten zunehmend in den Konzernkennzahlen sichtbar wird.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: AlzChem_UpdateReport20260731



Kontakt für Rückfragen:

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (152) 31764553

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de



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