Original-Research: Alzchem Group AG - von Montega AG



30.07.2026 / 17:18 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von Montega AG zu Alzchem Group AG Unternehmen: Alzchem Group AG ISIN: DE000A2YNT30 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 30.07.2026 Kursziel: 220,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA

Q2: Wachstumsrate zieht deutlich an - Guidance bestätigt



Alzchem hat heute die Zahlen zu Q2/26 vorgelegt und die Guidance bestätigt.



[Tabelle]



Wachstum schlägt Erwartungen: In Q2 legte der Konzernerlös stärker als erwartet um 8,7% yoy auf 155,3 Mio. EUR zu (MONe: 147,0 Mio. EUR). Das Segment Specialty Chemicals verzeichnete dabei auf Basis einer weiterhin starken Nachfrageentwicklung bei Kreatin und Nitroguanidin einen sowohl preis- (+6,5% yoy) als auch volumengetriebenen (+2,8% yoy) Erlösanstieg von 8,8% yoy auf 109,0 Mio. EUR. Überraschend deutlich erholte sich darüber hinaus das Segment Basics & Intermediates mit einem Umsatzplus von 8,6% yoy auf 38,7 Mio. EUR (Volumen: +11,5% yoy; Preis: -2,1% yoy), wenngleich laut Vorstand keine Nachfrageimpulse im Düngemittelbereich infolge des Irankrieges erkennbar waren. Umgekehrt hatten die geolitischen Spannungen bislang aber auch keinen wesentlichen negativen Einfluss auf das operative Geschäft. Auf Halbjahressicht stieg der für die Equity Story maßgebliche Specialty-Anteil auf 70,5% (2025: 67,4%).



EBITDA steigt erneut zweistellig: Trotz eines anhaltend hohen Preisdrucks bei Basics & Intermediates (EBITDA H1: 0,0 Mio. EUR) und der noch laufenden Carbidofenwartung (Abschluss mit Testbetrieb in H2) gelang Alzchem in Q2 eine erneut überproportionale EBITDA-Steigerung auf 32,2 Mio. EUR (+10,7% yoy). Auf Halbjahressicht stand zwar ein negativer Free Cashflow i.H.v. -30,5 Mio. EUR (Vj.: +30,7 Mio. EUR) zu Buche, allerdings fielen die im operativen Cashflow verbuchten Kundenanzahlungen mit 8,8 Mio. EUR wie erwartet spürbar geringer aus als im Vorjahreszeitraum (H1/25: 51,0 Mio. EUR), während die Investitionen mit 81,2 Mio. EUR mehr als doppelt so hoch lagen (H1/25: 40,5 Mio. EUR). Hervorzuheben ist, dass die Kapazitätserweiterungen im Plan verlaufen und der Ramp-Up-Prozess für die neue Nitroguanidin-Anlage in Deutschland gestartet wurde.



Guidance bestätigt: Die Anlaufkosten der NQ-Produktion dürften in H2 einen Betrag im unteren einstelligen Mio.-Euro-Bereich ausmachen. Vor diesem Hintergrund dürfte die Ertrasentwicklung in H2 temporär lediglich stabil verlaufen. Die unveränderte Guidance impliziert bei einem Konzernumsatz von ca. 600 Mio. EUR und einem EBITDA von ca. 126 Mio. EUR für H2 einen EBITDA-Beitrag von ca. 61,5 Mio. EUR (H2/25: 60,0 Mio. EUR). Dies sollte u.E. jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass Alzchem angesichts der visiblen Katalysatoren im Specialty-Bereich (neue NQ-Produktion in DE ab H2/26; zusätzliche Kreatin-Produktion in DE ab H2/27; neue NQ-Produktion in den USA ab 2029/2030) in 2027 ff. mehrere Wachstums- und Ergebnissprünge zeigen dürfte.



Fazit: Alzchem hat ein weiteres solides Quartal abgeliefert und kann auch abseits des Zahlenwerks über planmäßige Fortschritte beim Kapazitätsausbau berichten. Wir sehen den Investment Case als voll intakt an und bekräftigen die Kaufempfehlung und das Kursziel von 220,00 EUR.







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