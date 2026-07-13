Wer wissen will, wie gut ein Sanierungsprogramm funktioniert, sollte auf die Ergebniszahlen schauen. Bei der GRAMMER AG (ISIN: DE0005895403) fällt dieser Blick derzeit erfreulich aus. Der Automobilzulieferer hat im zweiten Quartal 2026 sein operatives Ergebnis kräftig gesteigert. Das operative EBIT stieg auf rund 23,4 Millionen Euro. Im Vorjahresquartal waren es nur 11,7 Millionen Euro. Das Betriebsergebnis hat sich also nahezu verdoppelt. Auch der Umsatz legte zu, und zwar auf rund 499,5 Millionen Euro. Damit übertrifft das Unternehmen den Vorjahreswert von 466,3 Millionen Euro deutlich. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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