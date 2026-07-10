GRAMMER hat im zweiten Quartal 2026 ihre Profitabilität deutlich verbessert und damit ein starkes Signal an den Kapitalmarkt gesendet. Nach vorläufigen Zahlen konnte der Automobilzulieferer das operative Ergebnis gegenüber dem Vorjahresquartal nahezu verdoppeln. Verantwortlich dafür ist vor allem das konzernweite Effizienzprogramm TOP 10, das insbesondere in der Region EMEA zunehmend seine Wirkung entfaltet. Operatives Ergebnis legt kräftig zu Im Zeitraum von April bis Juni 2026 erwirtschaftete GRAMMER einen Konzernumsatz von rund 499,5 Mio. Euro. Damit lag der Erlös um rund 33,2 Mio. Euro über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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