Die vorläufigen Ergebnisse von tk nucera für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 zeigen eine beruhigende Kombination aus stärker als erwarteten Umsätzen, robuster Rentabilität und solidem Auftragsmomentum. Während der schwächere Markt für grünen Wasserstoff weiterhin auf den Umsatz drückt, haben diszipliniertes Kostenmanagement und eine starke Leistung im Bereich CA dazu beigetragen, die negativen operativen Hebelwirkungen auszugleichen, wobei das EBIT deutlich über den Konsensschätzungen liegt. Das Update bestätigt, dass tk nucera operativ auf Kurs bleibt, während die gut gefüllte Projektpipeline das Vertrauen in einen stärkeren Auftragsbeitrag im vierten Quartal unterstützt. Obwohl der Markt für grünen Wasserstoff weiterhin auf eine breitere Infrastrukturentwicklung und klarere Investitionssignale wartet, zeigen die jüngsten Großaufträge, wie schnell sich das Momentum zurückbringen lässt. Mit führender Technologie, einer soliden Bilanz und einem erheblichen Nettokassenbestand ist tk nucera gut positioniert, um die aktuelle Verlangsamung zu bewältigen und überproportional zu profitieren, sobald die Projektaktivitäten anziehen. KAUFEN beibehalten, Kursziel 15,00 EUR, 91% Aufwärtspotenzial. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/thyssenkrupp-nucera-ag-co-kgaa
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