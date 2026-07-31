© Foto: KI-generiert mit DALL-EDie Zahlen von Microsoft haben die US-Märkte entfesselt und Chip-Aktien brutal in die Höhe getrieben. Amazon hielt nach Börsenschluss die Laune hoch, während Apple floppte. Die gute Vorgaben treiben den DAX Richtung ATH.Die Erholung der Technologiewerte in den USA und Asien dürfte den Dax am Freitag anschieben. Auch überwiegend positiv aufgenommene Unternehmenszahlen sorgen für Rückenwind. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut eine Stunde vor dem Xetra-Start 0,46 Prozent höher auf 25.730 Punkte. Damit rückt das Rekordhoch von 25.900 Zählern wieder in Reichweite. Bereits am Donnerstag hatte der Dax den Widerstand knapp oberhalb von 25.550 Punkten überwunden. Auf Wochensicht …
Enthaltene Werte: US0231351067,US0378331005,DE0008469XXX,EU0009652XXX,EU0009658XXX,EU0009658XXX,JP9010C00XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455717,KRD020020XXX,XC0007924XXX,BTC~USD,DE000SHL1006,DE000HAG0005,DE000NCA0001Den vollständigen Artikel lesen
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