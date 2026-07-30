EQS-Ad-hoc: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal

thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA: Vorläufige Finanzkennzahlen für Q3/9M 2025/26; Umsatz und Ergebnis durch Vorzieheffekte leicht über Markterwartung



30.07.2026 / 18:48 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Auf Basis vorläufiger, nicht geprüfter Zahlen rechnet thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA ("thyssenkrupp nucera") für das dritte Quartal 2025/26 mit einem Konzernumsatz von 145 Mio. Euro (Q3 2024/25: 184 Mio. Euro). Die Umsatzentwicklung liegt dabei oberhalb der bisherigen Erwartungen. Wesentlicher Grund hierfür sind zeitliche Vorzieheffekte aus großen Neubauprojekten, insbesondere im Segment Chlor-Alkali, bei denen ursprünglich für das vierte Quartal 2025/26 erwartete Umsätze bereits im dritten Quartal realisiert wurden.



Im Segment Grüner Wasserstoff (gH2) wird mit einem Umsatz von 36 Mio. Euro (Q3 2024/25: 103 Mio. Euro) und im Segment Chlor-Alkali (CA) mit einem Umsatz von 109 Mio. Euro (Q3 2024/25: 81 Mio. Euro) gerechnet.



Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich im dritten Quartal 2025/26 voraussichtlich auf -2 Mio. Euro (Q3 2024/25: 0 Mio. Euro). Gegenüber dem Vorjahresquartal ergibt sich damit ein leichter Rückgang, während die Markterwartung übertroffen wurde. Im Segment gH2 lag das EBIT bei -17 Mio. Euro (Q3 2024/25: -13 Mio. Euro) und im CA-Segment bei 15 Mio. Euro (Q3 2024/25: 13 Mio. Euro). Dabei konnten eine verbesserte Bruttomarge und aktives Kostenmanagement das im Vorjahresvergleich niedrigere Umsatzvolumen nahezu vollständig kompensieren.



Der Auftragseingang verzeichnete im dritten Quartal 2025/26 einen Anstieg auf 81 Mio. Euro (Q3 2024/25: 63 Mio. Euro). Davon entfielen 3 Mio. Euro auf das gH2-Segment (Q3 2024/25: 13 Mio. Euro) und 78 Mio. Euro auf das CA-Segment (Q3 2024/25: 50 Mio. Euro). Der Auftragsbestand auf Konzernebene lag zum 30. Juni 2026 bei 638 Mio. Euro.



In den ersten neun Monaten 2025/26 verzeichnete thyssenkrupp nucera einen Konzernumsatz von 354 Mio. Euro (9M 2024/25: 663 Mio. Euro), wovon 80 Mio. Euro auf das gH2-Segment (9M 2024/25: 377 Mio. Euro) und 273 Mio. Euro auf das CA-Segment (9M 2024/25: 286 Mio. Euro) entfallen. Das Konzern-EBIT verringerte sich kumuliert in den ersten neun Monaten 2025/26 auf -69 Mio. Euro (9M 2024/25: 4 Mio. Euro). Der EBIT-Rückgang ist maßgeblich auf die im zweiten Quartal 2025/26 angefallenen höheren Kosten im Zusammenhang mit Neubauprojekten sowie der Vertragsauflösung eines Projektes in den USA im Segment gH2 zurückzuführen. Das EBIT im Segment gH2 sank auf -107 Mio. Euro (9M 2024/25: -39 Mio. Euro) und im CA-Segment auf 38 Mio. Euro (9M 2024/25: 43 Mio. Euro). Der Auftragseingang stieg in den ersten neun Monaten 2025/26 auf 471 Mio. Euro (9M 2024/25: 241 Mio. Euro). Davon entfielen 184 Mio. Euro auf das gH2-Segment (9M 2024/25: 23 Mio. Euro) und 288 Mio. Euro auf das CA-Segment (9M 2024/25: 218 Mio. Euro).



Alle veröffentlichten Zahlen und Aussagen sind vorläufig und ungeprüft. Die Quartalsmitteilung Q3/9M 2025/26 wird wie geplant am 12. August 2026 um 07:00 Uhr MESZ veröffentlicht.

Die Zahlen für Q2 2025/26 bzw. 6M 2025/26 wurden gemäß IAS 8.41 rückwirkend angepasst. Die Anpassung betraf nur das Segment CA und erhöhte die Umsatzerlöse um 12 Mio. Euro sowie das EBIT um 2 Mio. Euro.

Finanzkennzahlen: Erläuterungen zu den herangezogenen finanziellen Leistungsindikatoren befinden sich im Geschäftsbericht 2024/25 von thyssenkrupp nucera auf den Seiten 31 bis 32, abrufbar unter dem folgenden Link: https://investors.thyssenkrupp-nucera.com/de/investoren/publikationen



Mitteilende Person: Dr. Hendrik Finger, Head of Investor Relations, thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA





Ende der Insiderinformation



30.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News