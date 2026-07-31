Bereits Freitag war der DAX kurz davor ein neues Allzeithoch zu erreichen. Gegen Mittag verloren die Anleger allerdings ihr Kauflust und der deutsche Leitindex sackte wieder ab. In dieser Woche legen zahlreiche DAX-Mitglieder ihre Zahlen vor. Können Bayer, Infineon, die Deutsche Telekom und Infineon den Leitindex über 26.000 Punkte schicken? Die bislang überwiegend positiv aufgenommene Berichtssaison könnte den DAX auch in der neuen Börsenwoche stützen. Fallende Ölpreise und starke Geschäftszahlen großer Technologiekonzerne haben das Vertrauen in die milliardenschweren Investitionen in Künstliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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