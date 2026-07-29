EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Einhell Germany AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Einhell Germany AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 18.08.2026
Ort: https://www.einhell.com/de/investor-relations/unternehmensberichte/quartalsmitteilungen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 18.08.2026
Ort: https://www.einhell.com/investor-relations/company-reports/quarterly-financial-announcements/
29.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Einhell Germany AG
|Wiesenweg 22
|94405 Landau/Isar
|Deutschland
|Internet:
|www.einhell.com
|LEI Code:
|529900WKT7CENGR4UW29
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2373502 29.07.2026 CET/CEST
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