EQS-Ad-hoc: RheinLand Holding AG / Schlagwort(e): Dividenden

RheinLand Holding AG: Ergebnisprognose 2026 und Dividendenvorschlag



23.02.2026 / 17:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Das vorläufige Konzernergebnis vor Steuern für das Jahr 2025 beläuft sich auf 12,5 Mio. Euro. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Vorstand eine weiterhin positive Entwicklung und eine Ergebnisverbesserung, die der Höhe nach dem Trend der vergangenen beiden Geschäftsjahre folgt.

Aufgrund dieser Geschäfts- und Ergebnisentwicklung für das abgelaufene Geschäftsjahr und der guten Eigenmittelausstattung der Gesellschaft haben Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung am 12. Mai 2026 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,30 Euro und einen Bonus in Höhe von 0,20 Euro je Stückaktie vorzuschlagen.





Kontakt:

Johannes Glößner

Insiderbeauftragter



Ende der Insiderinformation



23.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News