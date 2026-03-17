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Dow Jones News
17.03.2026 16:15 Uhr
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PTA-AFR: Deutsche Real Estate AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG

DJ PTA-AFR: Deutsche Real Estate AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG

Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG

Deutsche Real Estate AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG

Berlin (pta000/17.03.2026/15:39 UTC+1) - Deutsche Real Estate AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Konzernabschluss 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.drestate.de/files/download/DRE_GB_2025.pdf Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026

Bericht: Jahresfinanzbericht 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.drestate.de/files/download/DRE_AG_2025.pdf Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Deutsche Real Estate AG 
           Oudenarder Straße 16, Aufgang 13 
           13347 Berlin 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 30 2400864-0 
E-Mail:        ir@drestate.de 
Website:       www.drestate.de 
ISIN(s):       DE0008055021 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt, Hamburg, Tradegate BSX (Regulierter Markt); Freiverkehr in 
           Düsseldorf, München, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1773758340113 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 17, 2026 10:39 ET (14:39 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

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