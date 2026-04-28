Vaudoise Assurances
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Lausanne, 28. April 2026 - Die Vaudoise Versicherungen weihen heute ihren sanierten Geschäftssitz «Le Cèdre» ein, der architektonisches Erbe mit einem modernen Arbeitsumfeld vereint. Der Geschäftssitz der Vaudoise, 1956 vom Architekten Jean Tschumi konzipiert, ist eine Ikone der modernen Schweizer Architektur. Tschumis richtungsweisende Vision macht das «Cèdre» durch Architektur, Design, Kunst und Funktionalität zum Gesamtkunstwerk.
Nach einer umfassenden Sanierung beginnt für das denkmalgeschützte Gebäude eine neue Etappe. Das Projekt knüpft bewusst an die ursprüngliche Idee Jean Tschumis an und stärkt die Verbindung zwischen architektonischem Erbe, Kunst und zeitgemässer Nutzung. So entsteht eine lebendige Kontinuität zwischen Vergangenheit und Gegenwart.
Zitate
«Ich glaube, wir können von einem grossen Erfolg sprechen. Was mich berührt, ist das Wiederaufleben ursprünglicher Ideen von Jean Tschumi. Man erkennt diese mathematisch anmutende Eleganz: nur das, was notwendig ist, nicht mehr und nicht weniger. Eine seltene Präzision, die dieser Sanierung eine bemerkenswerte Richtigkeit verleiht.»
«Das Gebäude war 1956 in seiner Funktionsweise und Ästhetik seiner Zeit voraus. Die Herausforderung der Sanierung bestand darin, den Räumen und Anlagen einen Hauch von Modernität zu verleihen und dabei den Geist von Tschumis Projekt zu bewahren und die historischen Elemente wieder in den Vordergrund zu rücken. So konnten wir die Modernität dieses ikonischen Gebäudes aufzeigen.»
«Eine Sanierung, die den zeitlosen Charakter eines Gebäudes beibehält und die Fähigkeit hat, sich anzupassen und den Bedürfnissen der Nutzer gerecht zu werden, ist ein Erfolg.»
Bild: Leo Fabrizio
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Über Jean Tschumi (1904-1962)
Die Gruppe Vaudoise Versicherungen
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2314998 28.04.2026 CET/CEST