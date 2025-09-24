|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|BANK FIRST CORPORATION
|US06211J1007
|0,45 USD
|0,3808 EUR
|CONCEJO AB
|SE0000236382
|7 SEK
|0,6349 EUR
|DATA COMMUNICATIONS MANAGEMENT CORP
|CA23761M1023
|0,03 CAD
|EUR
|DATA COMMUNICATIONS MANAGEMENT CORP
|CA23761M1023
|0,03 CAD
|EUR
|FLEXSTEEL INDUSTRIES INC
|US3393821034
|0,2 USD
|0,1692 EUR
|KREATE GROUP OYJ
|FI4000476866
|-
|0,25 EUR
|LAM RESEARCH CORPORATION
|US5128073062
|0,26 USD
|0,22 EUR
|PZU SA
|PLPZU0000011
|4,47 PLN
|1,0496 EUR
|STORA ENSO OYJ CL A
|FI0009005953
|-
|0,12 EUR
|STORA ENSO OYJ CL A RE-REG
|FI0009007603
|-
|0,12 EUR
|STORA ENSO OYJ CL R
|FI0009005961
|-
|0,12 EUR
|VOXEL SA
|PLVOXEL00014
|4,78 PLN
|1,1224 EUR
|WANGUO GOLD GROUP LTD
|KYG9430L1077
|0,203 HKD
|0,022 EUR
|mehr Dividenden im wallstreetOnline Dividendenkalender
© 2025 wallstreetONLINE (Dividenden)