|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AECON GROUP INC
|CA00762V1094
|0,19 CAD
|0,1173 EUR
|APT SATELLITE HOLDINGS LTD
|BMG0438M1064
|0,025 HKD
|0,0027 EUR
|ARROWMARK FINANCIAL CORP
|US8617801043
|0,45 USD
|0,3831 EUR
|BOC AVIATION LIMITED
|SG9999015267
|0,1476 USD
|0,1256 EUR
|BRF SA ADR
|US10552T1079
|0,3381 USD
|0,2879 EUR
|BROADCOM INC
|US11135F1012
|0,59 USD
|0,5023 EUR
|CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
|HK2778034606
|0,0701 HKD
|0,0076 EUR
|CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION
|US1720621010
|0,87 USD
|0,7407 EUR
|CITIC LIMITED
|HK0267001375
|0,2192 HKD
|0,024 EUR
|ENI SPA
|IT0003132476
|-
|0,26 EUR
|FERROGLOBE PLC
|GB00BYW6GV68
|0,014 USD
|0,0119 EUR
|GLADSTONE CAPITAL CORPORATION
|US3765358789
|0,165 USD
|0,1404 EUR
|GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION
|US3765361080
|0,1 USD
|0,0851 EUR
|GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION
|US3765461070
|0,08 USD
|0,0681 EUR
|GLADSTONE LAND CORPORATION PFD SER.B
|US3765493099
|0,125 USD
|0,1064 EUR
|HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD
|KYG549581067
|0,2316 HKD
|0,0253 EUR
|JUTAL OFFSHORE OIL SERVICES LTD
|KYG520771075
|0,015 HKD
|0,0016 EUR
|LOGITECH INTERNATIONAL SA
|CH0025751329
|1,26 CHF
|1,3483 EUR
|LTC PROPERTIES INC
|US5021751020
|0,19 USD
|0,1617 EUR
|RUSTA AB
|SE0020848356
|1,45 SEK
|0,1311 EUR
|SESA SPA
|IT0004729759
|-
|1 EUR
|STMICROELECTRONICS NV
|NL0000226223
|0,09 USD
|0,0766 EUR
|TIANJIN DEVELOPMENT HOLDINGS LTD
|HK0882007260
|0,0518 HKD
|0,0056 EUR
|WURMTAL BETEILIGUNGEN AG
|DE0005176309
|-
|0,75 EUR
|mehr Dividenden im wallstreetOnline Dividendenkalender
© 2025 wallstreetONLINE (Dividenden)