|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ALERUS FINANCIAL CORPORATION
|US01446U1034
|0,21 USD
|0,18 EUR
|ALICO INC
|US0162301040
|0,05 USD
|0,0428 EUR
|ALTAMIR SA
|FR0000053837
|-
|1,06 EUR
|ATHELNEY TRUST PLC
|GB0000609296
|0,024 GBP
|EUR
|BIDVEST GROUP LIMITED ADR
|US0888363092
|0,5139 USD
|0,4406 EUR
|BTCS INC
|US05581M4042
|0,05 USD
|0,0428 EUR
|CTS CORPORATION
|US1265011056
|0,04 USD
|0,0342 EUR
|DENTSPLY SIRONA INC
|US24906P1093
|0,16 USD
|0,1371 EUR
|IF BANCORP INC
|US44951J1051
|0,2 USD
|0,1714 EUR
|ISABELLA BANK CORPORATION
|US4642141059
|0,28 USD
|0,24 EUR
|KEURIG DR PEPPER INC
|US49271V1008
|0,23 USD
|0,1972 EUR
|PLAYTIKA HOLDING CORP
|US72815L1070
|0,1 USD
|0,0857 EUR
|PROSPECT CAPITAL CORPORATION
|US74348T1025
|0,045 USD
|0,0385 EUR
|RM INFRASTRUCTURE INCOME PLC
|GB00BYMTBG55
|0,0062 GBP
|EUR
|RM INFRASTRUCTURE INCOME PLC
|GB00BYMTBG55
|0,0062 GBP
|EUR
|SHOPRITE HOLDINGS LIMITED ADR
|US82510E2090
|0,2814 USD
|0,2413 EUR
|SPIN MASTER CORP
|CA8485101031
|0,12 CAD
|0,0738 EUR
|UNIVERSAL SAFETY PRODUCTS INC
|US9138213023
|1 USD
|0,8574 EUR
|WOOLWORTHS HOLDINGS LIMITED GDR
|US98088R5054
|0,0455 USD
|0,039 EUR
|mehr Dividenden im wallstreetOnline Dividendenkalender
© 2025 wallstreetONLINE (Dividenden)