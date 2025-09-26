Anzeige
Freitag, 26.09.2025
Geheime Börsenchance: Ist das die bedeutendste Kupferentdeckung Kanadas?
WKN: A2JQPZ | ISIN: US49271V1008 | Ticker-Symbol: DP5
Tradegate
25.09.25 | 21:48
22,070 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Getränke/Tabak
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 500
1-Jahres-Chart
KEURIG DR PEPPER INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
KEURIG DR PEPPER INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
21,80521,98007:24
21,76521,98007:25
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ALERUS FINANCIAL
ALERUS FINANCIAL CORPORATION Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALERUS FINANCIAL CORPORATION18,100+0,56 %
ALICO INC33,465+0,65 %
ALTAMIR SA28,2000,00 %
ATHELNEY TRUST PLC--
BTCS INC3,820-1,34 %
CTS CORPORATION34,600-1,14 %
DENTSPLY SIRONA INC10,560-0,42 %
IF BANCORP INC25,8000,00 %
ISABELLA BANK CORPORATION35,4800,00 %
KEURIG DR PEPPER INC22,0700,00 %
PLAYTIKA HOLDING CORP2,960-1,33 %
PROSPECT CAPITAL CORPORATION2,354+0,34 %
RM INFRASTRUCTURE INCOME PLC--
SPIN MASTER CORP13,400+3,08 %
UNIVERSAL SAFETY PRODUCTS INC5,550-8,26 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.