WKN: A2AC3K | ISIN: IE00BDB6Q211 | Ticker-Symbol: WTY
Tradegate
29.09.25 | 14:48
292,00 Euro
0,00 % 0,00
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
S&P 500
1-Jahres-Chart
WILLIS TOWERS WATSON PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
WILLIS TOWERS WATSON PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
290,00292,0007:45
290,00292,0007:30
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ADVANCED FLOWER CAPITAL
ADVANCED FLOWER CAPITAL INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ADVANCED FLOWER CAPITAL INC3,600+2,27 %
AG MORTGAGE INVESTMENT TRUST INC6,5000,00 %
AGNC INVESTMENT CORP8,378-0,21 %
AGREE REALTY CORPORATION60,40+0,43 %
AMDOCS LTD69,74+0,40 %
AMERICAN TOWER CORPORATION166,24+0,20 %
AMERICOLD REALTY TRUST INC10,7000,00 %
APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCE INC8,702+0,18 %
APPLE HOSPITALITY REIT INC10,295+0,49 %
ARES COMMERCIAL REAL ESTATE CORPORATION4,058+0,05 %
ATN INTERNATIONAL INC13,200-0,75 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC165,72+0,36 %
B&G FOODS INC3,8040,00 %
BANCFIRST CORPORATION112,000,00 %
BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC15,900-0,59 %
BLACKSTONE SECURED LENDING FUND22,500-1,57 %
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC2,3800,00 %
BRIGHTSPIRE CAPITAL INC4,6200,00 %
BROADSTONE NET LEASE INC15,200-0,65 %
BXP INC63,62-1,00 %
CALAVO GROWERS INC25,910-1,30 %
CANTERBURY PARK HOLDING CORPORATION16,2500,00 %
CARETRUST REIT INC30,000+2,74 %
CHIMERA INVESTMENT CORPORATION11,7000,00 %
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG1,7000,00 %
DEERE & COMPANY396,50-0,13 %
DILLARDS INC530,000,00 %
ENSIGN GROUP INC145,00-1,36 %
FIFTH THIRD BANCORP38,635-0,21 %
FIRST BANCORP53,090,00 %
FIRST INTERNET BANCORP19,9000,00 %
FMC CORPORATION28,500-0,28 %
FRANKLIN RESOURCES INC19,835-0,38 %
GRANITE CONSTRUCTION INC93,500,00 %
GRUPO FINANCIERO GALICIA SA ADR25,600+1,59 %
IDT CORPORATION54,05-1,28 %
ILLINOIS TOOL WORKS INC222,900,00 %
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC204,00+2,00 %
LXP INDUSTRIAL TRUST7,6000,00 %
MFA FINANCIAL INC7,902-2,92 %
NATIONAL FUEL GAS COMPANY78,500,00 %
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST3,380+1,20 %
OFG BANCORP38,0000,00 %
ORCHID ISLAND CAPITAL INC5,966-0,57 %
ROYALTY MANAGEMENT HOLDING CORPORATION2,170-1,81 %
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC194,52-0,46 %
SL GREEN REALTY CORP50,48-1,14 %
SOUND GROUP INC ADR20,2400,00 %
SR BANCORP INC14,700-2,65 %
STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORPORATION11,230+0,92 %
SUN COMMUNITIES INC109,00-1,80 %
SUNRISE REALTY TRUST INC10,990+0,73 %
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC8,350+1,83 %
TECNOGLASS INC58,50+0,79 %
TRINITY CAPITAL INC13,490-0,30 %
VERALTO CORPORATION89,12-0,57 %
VERIS RESIDENTIAL INC12,6000,00 %
WILLIS TOWERS WATSON PLC292,000,00 %
XENIA HOTELS & RESORTS INC12,100+0,83 %
YIREN DIGITAL LTD ADR5,150+0,98 %
ZTO EXPRESS CAYMAN INC ADR16,900+1,20 %
ZUMTOBEL GROUP AG4,005-2,91 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.