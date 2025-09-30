|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ADVANCED FLOWER CAPITAL INC
|US00109K1051
|0,15 USD
|0,1279 EUR
|AG MORTGAGE INVESTMENT TRUST INC
|US0012285013
|0,21 USD
|0,179 EUR
|AGNC INVESTMENT CORP
|US00123Q1040
|0,12 USD
|0,1023 EUR
|AGREE REALTY CORPORATION
|US0084921008
|0,256 USD
|0,2182 EUR
|AMDOCS LTD
|GB0022569080
|0,527 USD
|0,4493 EUR
|AMERICAN TOWER CORPORATION
|US03027X1000
|1,7 USD
|1,4495 EUR
|AMERICOLD REALTY TRUST INC
|US03064D1081
|0,23 USD
|0,1961 EUR
|APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCE IN ...
|US03762U1051
|0,25 USD
|0,2131 EUR
|APPLE HOSPITALITY REIT INC
|US03784Y2000
|0,08 USD
|0,0682 EUR
|ARES COMMERCIAL REAL ESTATE CORPORATION
|US04013V1089
|0,15 USD
|0,1279 EUR
|ATN INTERNATIONAL INC
|US00215F1075
|0,275 USD
|0,2344 EUR
|AVALONBAY COMMUNITIES INC
|US0534841012
|1,75 USD
|1,4922 EUR
|B&G FOODS INC
|US05508R1068
|0,19 USD
|0,162 EUR
|BANCFIRST CORPORATION
|US05945F1030
|0,49 USD
|0,4178 EUR
|BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC
|US09257W1009
|0,47 USD
|0,4007 EUR
|BLACKSTONE SECURED LENDING FUND
|US09261X1028
|0,77 USD
|0,6565 EUR
|BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC
|US10482B1017
|0,05 USD
|0,0426 EUR
|BRIGHTSPIRE CAPITAL INC
|US10949T1097
|0,16 USD
|0,1364 EUR
|BROADSTONE NET LEASE INC
|US11135E2037
|0,29 USD
|0,2472 EUR
|BXP INC
|US1011211018
|0,7 USD
|0,5968 EUR
|CALAVO GROWERS INC
|US1282461052
|0,2 USD
|0,1705 EUR
|CANTERBURY PARK HOLDING CORPORATION
|US13811E1010
|0,07 USD
|0,0596 EUR
|CARECLOUD INC PRF.SER.B
|US14167R3084
|0,1822 USD
|0,1554 EUR
|CARETRUST REIT INC
|US14174T1079
|0,335 USD
|0,2856 EUR
|CHIMERA INVESTMENT CORPORATION
|US16934Q8024
|0,37 USD
|0,3154 EUR
|COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEM ...
|BRCMIGACNPR3
|0,1056 BRL
|0,0169 EUR
|DEERE & COMPANY
|US2441991054
|1,62 USD
|1,3813 EUR
|DILLARDS INC
|US2540671011
|0,3 USD
|0,2558 EUR
|ENSIGN GROUP INC
|US29358P1012
|0,0625 USD
|0,0532 EUR
|FIFTH THIRD BANCORP
|US3167731005
|0,4 USD
|0,341 EUR
|FIRST BANCORP
|US3189101062
|0,23 USD
|0,1961 EUR
|FIRST INTERNET BANCORP
|US3205571017
|0,06 USD
|0,0511 EUR
|FMC CORPORATION
|US3024913036
|0,58 USD
|0,4945 EUR
|FRANKLIN RESOURCES INC
|US3546131018
|0,32 USD
|0,2728 EUR
|GRANITE CONSTRUCTION INC
|US3873281071
|0,13 USD
|0,1108 EUR
|GRUPO FINANCIERO GALICIA SA ADR
|US3999091008
|0,138 USD
|0,1177 EUR
|IDT CORPORATION
|US4489475073
|0,06 USD
|0,0511 EUR
|ILLINOIS TOOL WORKS INC
|US4523081093
|1,61 USD
|1,3728 EUR
|LIBERTY BROADBAND CORPORATION
|US5303071071
|0,4375 USD
|0,373 EUR
|LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC
|US5339001068
|0,75 USD
|0,6395 EUR
|LXP INDUSTRIAL TRUST
|US5290431015
|0,135 USD
|0,1151 EUR
|MFA FINANCIAL INC
|US55272X6076
|0,36 USD
|0,3069 EUR
|NATIONAL FUEL GAS COMPANY
|US6361801011
|0,535 USD
|0,4561 EUR
|NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST
|US65340G2057
|0,15 USD
|EUR
|OFG BANCORP
|PR67103X1020
|0,3 USD
|0,2558 EUR
|ORCHID ISLAND CAPITAL INC
|US68571X3017
|0,12 USD
|0,1023 EUR
|ROYALTY MANAGEMENT HOLDING CORPORATION
|US02369M1027
|0,0025 USD
|0,0021 EUR
|SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC
|IE00BKVD2N49
|0,72 USD
|0,6139 EUR
|SL GREEN REALTY CORP
|US78440X8873
|0,2575 USD
|0,2195 EUR
|SOUND GROUP INC ADR
|US53933L2034
|1 USD
|EUR
|SR BANCORP INC
|US85227J1060
|0,05 USD
|0,0426 EUR
|STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORPORATION
|US8585681088
|0,1333 USD
|0,1136 EUR
|SUN COMMUNITIES INC
|US8666741041
|1,04 USD
|0,8868 EUR
|SUNRISE REALTY TRUST INC
|US8679811021
|0,3 USD
|0,2558 EUR
|SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
|US8678921011
|0,09 USD
|0,0767 EUR
|TECNOGLASS INC
|KYG872641009
|0,15 USD
|0,1279 EUR
|TENAGA NASIONAL BERHAD ADR
|US8802771084
|0,2368 USD
|0,2019 EUR
|TRINITY CAPITAL INC
|US8964423086
|0,51 USD
|0,4348 EUR
|VERALTO CORPORATION
|US92338C1036
|0,11 USD
|0,0937 EUR
|VERIS RESIDENTIAL INC
|US5544891048
|0,08 USD
|0,0682 EUR
|WILLIS TOWERS WATSON PLC
|IE00BDB6Q211
|0,92 USD
|0,7844 EUR
|XENIA HOTELS & RESORTS INC
|US9840171030
|0,14 USD
|0,1193 EUR
|YIREN DIGITAL LTD ADR
|US98585L1008
|0,22 USD
|0,1875 EUR
|ZTO EXPRESS CAYMAN INC ADR
|US98980A1051
|0,3 USD
|0,2558 EUR
|ZUMTOBEL GROUP AG
|AT0000837307
|-
|0,15 EUR
|mehr Dividenden im wallstreetOnline Dividendenkalender
© 2025 wallstreetONLINE (Dividenden)