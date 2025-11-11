The following instruments on XETRA do have their first trading 11.11.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 11.11.2025
Aktien
1 AU0000165375 Clarity Pharmaceuticals Ltd.
2 US20451Q1040 Compass Diversified
3 HK0521001989 CWT International Ltd.
4 CA50206C1005 LIR Life Sciences Corp.
5 US02451V3096 American Battery Technology Co.
6 AU0000110850 Aurumin Ltd.
7 US05380C1027 AVITA Medical Inc.
8 JP3161330000 ExaWizards Inc.
9 US74743L1008 Qnity Electronics Inc.
10 US87151X1019 Symbotic Inc.
11 AU0000161879 Tambourah Metals Ltd.
12 NO0013696799 Havila Kystruten AS
13 US5290434084 LXP Industrial Trust
Anleihen/ETF
1 XS3224517253 Smiths Group PLC
2 US87612GAR20 Targa Resources Corp.
3 US87612GAS03 Targa Resources Corp.
4 US05581LAF67 BNP Paribas S.A.
5 US105756CP36 Brasilien, Föderative Republik
6 XS3227310516 Enexis Holding N.V.
7 XS3223166409 Kongo, Republik
8 FR00140142Q7 New Immo Holding S.A.
9 FR00140144A7 Orange S.A.
10 XS3217498875 Paccar Financial Europe B.V.
11 USQ82780AH22 Santos Finance Ltd.
12 FR00140144T7 Verallia SA
13 FR00140144U5 Verallia SA
14 CH1462975165 Bern, Stadt
15 NO0013696500 Infront ASA
16 FR00140144D1 Orange S.A.
17 XS3226502485 Caixabank S.A.
18 US26969PAC23 Eagle Materials Inc.
19 US37940XAV47 Global Payments Inc.
20 US37940XAW20 Global Payments Inc.
21 US37940XAX03 Global Payments Inc.
22 US37940XAY85 Global Payments Inc.
23 XS3218072919 Nigeria, Bundesrepublik
24 XS3218073057 Nigeria, Bundesrepublik
25 FR00140144E9 Orange S.A.
26 FR00140144C3 Orange S.A.
27 FR00140144B5 Orange S.A.
28 XS3227928911 Raiffeisen Bank International AG
29 US91529YAU01 Unum Group
30 IE000Y3FZEN4 Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS ETF
