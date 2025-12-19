Vancouver, Kanada - 18. Dezember 2025 / IRW-Press / LIR Life Sciences Corp. (CSE: SKNY) (FWB: N790, WKN: A41QA9) ("LIR" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass Dr. Peter Singer, ein internationaler Gesundheitsexperte und ehemaliger Sonderberater (Special Advisor) des Generaldirektors der Weltgesundheitsorganisation (WHO), das Unternehmen ab sofort als wissenschaftlicher Berater (Scientific Advisor) unterstützen wird.

Dr. Singer hat mehr als 25 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen Gesundheitsinnovation, öffentliche Gesundheitspolitik und globale Entwicklung. In der WHO bekleidete er eine Schlüsselrolle in der Entwicklung der globalen Strategie und der "Triple Billion"-Ziele der Organisation und deren Umsetzung in den jeweiligen Programmen und Mitgliedstaaten. Den Schwerpunkt seiner Arbeit bildeten die messbaren Auswirkungen auf Länderebene, die Koordinierung zwischen multilateralen Gesundheitsorganisationen sowie die Ausrichtung von gesundheitsbezogenen Investitionen auf Ziele der nachhaltigen Entwicklung.[1]

Vor seiner Funktion bei der WHO war Dr. Singer Chief Executive Officer der gemeinnützigen Organisation Grand Challenges Canada, wo er die Zuteilung von Finanzmitteln in Höhe von über 450 Mio. CAD zur Unterstützung von mehr als 1.000 Gesundheitsinnovationen in über 90 Ländern beaufsichtigte. Diese Initiativen waren darauf ausgelegt, den globalen Herausforderungen im Gesundheitswesen mit messbaren und kosteneffizienten Lösungen zu begegnen. Dr. Singers Karriere im wissenschaftlichen Bereich umfasste Anstellungen als Professor Emeritus of Medicine an der University of Toronto und als ehemaliger Direktor des Joint Centre for Bioethics, wobei seine Forschungsaktivitäten von der Medizinethik über Gesundheitssysteme bis hin zu Innovationsrichtlinien reichten. [2]

Dr. Singer hat mehrere nationale und internationale Auszeichnungen erhalten. Unter anderem wurde er mit dem Michael Smith Prize als Kanadas Gesundheitsforscher des Jahres im Bereich Bevölkerungsgesundheit und Gesundheitswesen (Health Researcher of the Year in Population Health and Health Services) geehrt und für seine Verdienste um die globale Gesundheit und Bioethik zum Officer of the Order of Canada ernannt. Er ist Fellow der Royal Society of Canada, der Canadian Academy of Health Sciences, der U.S. National Academy of Medicine und der World Academy of Sciences. [3]

Als wissenschaftlicher Berater wird Dr. Singer entsprechende Beiträge zu LIRs Strategie für einen breiteren Zugang zu erschwinglichen Adipositastherapien weltweit leisten. Sein fachliches Knowhow in den Bereichen Innovation im Gesundheitswesen und seine auf Gleichberechtigung ausgerichtete Politik werden das Unternehmen bei seiner Mission unterstützen, der weltweit steigenden Belastung durch Fettleibigkeit mit praktischen, skalierbaren Lösungen zu begegnen.

"Dr. Singers Erfolgsbilanz bei der Förderung von Innovationen für die globale Gesundheit spricht für sich. Seine Erfahrungen in der Leitung internationaler Gesundheitsinitiativen und der Gestaltung der Gesundheitspolitik auf höchster Ebene werden entscheidend dazu beitragen, den Zugang zu Adipositastherapien zu erleichtern, insbesondere in Regionen, die von einer zielführenden Versorgung nach wie vor abgeschnitten sind. Zusätzlich zu seinem wissenschaftlichen und strategischen Knowhow hat Dr. Singer ein tiefes Verständnis dafür, wie Innovationen in messbare Auswirkungen auf die Gesundheit im großen Maßstab umgesetzt werden können. Diese Perspektive steht in engem Einklang mit unserer Mission", erklärt Edward Mills, CEO von LIR Life Sciences.

Des Weiteren hat das Unternehmen mitgeteilt, dass die Firma Venture Liquidity Providers Inc. ("VLP") (Firmenadresse: 1 McGuire Cres. Uxbridge, Ontario, Kanada, L9P 1G7, E-Mail: info@vlpinc.net, Website: www.vlpinc.net, Telefon: +1 416-891-4349; Kontaktperson John (JC) Cunningham) mit sofortiger Wirkung mit der Erbringung von Market-Making-Diensten beauftragt wurde. Im Rahmen der Beauftragung wird VLP für den Handel mit den Stammaktien des Emittenten an der Canadian Securities Exchange (CSE) sowie an allen anderen Marktplätzen, an denen die Wertpapiere des Emittenten gehandelt werden, verantwortlich sein. Ziel ist die Aufrechterhaltung eines angemessenen Marktes für die Stammaktien des Emittenten.

Im Rahmen der Beauftragung erhält VLP ein monatliches Honorar in Höhe von 5.000 CAD. Die Vereinbarung bleibt für einen Zeitraum von drei (3) Monaten in Kraft und verlängert sich automatisch um jeweils einen weiteren Monat, sofern sie nicht gemäß dieser Vereinbarung gekündigt wird. Bei Kündigung werden alle im Voraus bezahlten monatlichen Gebühren des Emittenten, die sich für Monate, in denen keine Handelsgeschäfte stattgefunden haben, im Besitz von VLP befinden, innerhalb von 15 Werktagen zurückerstattet.

Darüber hinaus hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass sein Board of Directors einer Zuteilung von 2.220.000 Restricted Share Units ("RSUs") an bestimmte Direktoren, Führungskräfte und Berater des Unternehmens gemäß den Bestimmungen seines Aktienoptionsplans (Equity Incentive Plan, der "Plan") zugestimmt hat. Die RSUs sind nach den geltenden Wertpapiergesetzen und den Statuten der CSE an eine Haltedauer von vier (4) Monaten und einen (1) Tag gebunden. Nach ihrer Unverfallbarkeit berechtigt jede RSU den Inhaber zum Erhalt einer Stammaktie des Unternehmens.

Über LIR Life Sciences Corp.

Der Fokus von LIR Life Sciences liegt auf der Erforschung und Entwicklung skalierbarer und erschwinglicher Therapien zur Behandlung der Fettleibigkeit (Adipositas) unter Verwendung neuartiger Methoden der Wirkstoffverabreichung. Das Unternehmen entwickelt aktuell ein transdermales Pflaster sowie andere neuartige Verabreichungssysteme, die GLP-1 nachahmen. GLP-1 ist ein natürlich vorkommendes Hormon, das zur Regulierung des Appetits und des Blutzuckerspiegels beiträgt. Diese Therapien könnten möglicherweise eine Alternative zu injizierbaren Medikamenten darstellen. Ziel ist es, den Zugang, die Therapietreue und die Kosteneffizienz sowohl in Industrieländern als auch in Schwellenmärkten zu verbessern. LIR Life Sciences ist es ein Anliegen, die weltweite Belastung durch Adipositas mit praktischen Lösungen auf Grundlage bewährter Wirkstoffe und fundierter wissenschaftlicher Erkenntnisse zu bekämpfen.

FüR LIR LIFE SCIENCES CORP.,

"Dr. Edward Mills"

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Dr. Edward Mills

Chief Executive Officer

Tel: +1 888 436 7772

E-Mail: investors@lirlife.com

Die CSE und ihr Regulierungsorgan übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder sonstige Aufsichtsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder missbilligt.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen und Informationen, die, soweit sie keine historischen Fakten darstellen, als "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze gelten können, die auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Annahmen und Überzeugungen des Managements des Unternehmens basieren. Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel durch Wörter wie "glauben", "prognostizieren", "anstreben", "erwarten", "vorhersehen", "schätzen", "beabsichtigen", "Strategie", "Zukunft", "Chance", "planen", "könnte", "sollte", "wird", "würde" und ähnlichen Ausdrücken gekennzeichnet und umfassen in dieser Pressemitteilung Aussagen zu der Anmeldung eines provisorischen Patents, den Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten des Unternehmens, den finanziellen und geschäftlichen Aussichten des Unternehmens, seinen Vermögenswerten und anderen Angelegenheiten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen insbesondere Aussagen zu den vorläufigen Patentanmeldungen des Unternehmens, seiner transdermalen Verabreichungsplattform, der potenziellen Kompatibilität der Plattform mit GLP/GIP-basierten Arzneimitteln, den erwarteten Ergebnissen präklinischer Studien und der potenziellen Entwicklung künftiger nadelfreier Stoffwechseltherapien. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen diese zukunftsgerichteten Informationen basieren, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese zukunftsgerichteten Informationen verlassen, da das Unternehmen keine Gewähr dafür übernehmen kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Informationen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

