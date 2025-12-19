Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die American Tower Corp. hat eine neue Unternehmensanleihe (ISIN US03027XCR98/ WKN A4EL95) mit einem Volumen von bis zu 850 Millionen US-Dollar aufgelegt, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe biete einen festen Jahreskupon von 4,700%, der halbjährlich ausgezahlt werde. Die erste Zinszahlung erfolge am 15. Juni 2026, das Laufzeitende sei der 15. Dezember 2032. Ab einem Nominalwert von 1.000 US-Dollar sei die Anleihe handelbar. Die Rendite bis zur Fälligkeit betrage nach aktuellem Kurs rund 4,77 % (Stand: 17.12.2025). Eine vorzeitige Rückzahlung sei ab 15. Oktober 2032 jederzeit zum Nennwert von 100% möglich. Diese Anlage unterliege dem Währungsrisiko, da sie in US-Dollar notiere. Moody's bewerte American Tower mit Baa3. (19.12.2025/alc/n/a) ...

