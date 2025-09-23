Anzeige
WKN: 517630 | ISIN: DE0005176309 | Ticker-Symbol: B9V
Hamburg
23.09.25 | 08:16
5,250 Euro
-0,94 % -0,050
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
WURMTAL BETEILIGUNGEN AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
WURMTAL BETEILIGUNGEN AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
23.09.2025 10:27 Uhr
226 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-News: Wurmtal Beteiligungen AG: Vollausschüttung 2025/26 geplant

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Übach-Palenberg (pta000/23.09.2025/09:53 UTC+2)

Vier von fünf Aktionären nahmen teil bzw. ließen sich vertreten

Übach-Palenberg, 23.09.2025: Volles Haus - so lässt sich kurz und knapp die Teilnahme- bzw. Vertretungsquote der Präsenz-Hauptversammlung (HV) umschreiben, die am 19.09.2025 in Übach-Palenberg abgehalten wurde. Insgesamt waren 79,36 % des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten (Vorjahr: 48,23 %). Überdies stimmten die Aktionäre allen Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat einstimmig zu. Die beschlossene, deutlich auf 0,75 (0,35) Euro je Aktie angehobene Dividende wird am dritten Geschäftstag nach der HV, somit am Mittwoch, 24.09.2025 ausgeschüttet.

"Ich gebe freimütig zu - mit so einer Resonanz auf unsere HV habe ich nicht gerechnet. Knapp 80 % des stimmberechtigten Grundkapitals waren anwesend bzw. vertreten", freut sich Vorstand Franz-Josef Lhomme. Das starke Interesse dürfte sicherlich mit der deutlich angehobenen Dividende für das Geschäftsjahr 2024/25 sowie dem HV-Termin im September zusammenhängen, so der Unternehmenslenker. Auch für 2025/26 planen wir eine Vollausschüttung, über deren exakte Höhe Vorstand und Aufsichtsrat nach Ende des Geschäftsjahres (30.04.) entscheiden werden.

2025/26: Geschäfte laufen weiterhin rund

Die Töchter Kehmer und Gondorf, deren Geschäftsjahre jeweils am 31.12. enden, erwirtschaften wie bekannt einen Großteil ihrer jährlich wiederkehrenden Einnahmen im bereits abgelaufenen Q1. In der Regel werden von Januar bis März die Jahresrechnungen geschrieben und auch gezahlt. Daran hat sich im Kalenderjahr 2025 nichts geändert. Da das Geschäftsjahr der Wurmtal Beteiligungen AG am 30.04. ausläuft, kann bereits heute angekündigt werden, dass die Ausschüttungen im Q1 2026 mindestens konstant bleiben werden.

* * *

Die Wurmtal Beteiligungen AG investiert ausschließlich in etablierte Gesellschaften. Das Grundkapital ist nach der erfolgten Sachkapitalerhöhung in 1,475 Mio. Aktien eingeteilt. Die Aktie notiert im Freiverkehr der Börse Hamburg (WKN: 517630).

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Wurmtal Beteiligungen AG 
           Carlstraße 50 
           52531 Übach-Palenberg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Franz-Josef Lhomme 
Tel.:         +49 2451 4901004 
E-Mail:        info@wurmtal-beteiligungen.de 
Website:       www.wurmtal-beteiligungen.de 
ISIN(s):       DE0005176309 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Hamburg, Hannover

[ source: https://www.pressetext.com/news/1758613980042 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2025 03:53 ET (07:53 GMT)

© 2025 Dow Jones News
