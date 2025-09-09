Nach Darstellung des Analysten Torsten Renner von GSC Research hat die Wurmtal Beteiligungen AG im Geschäftsjahr 2024/25 (per 30.4.) den Jahresüberschuss deutlich gesteigert und plant vor diesem Hintergrund mit mehr als einer Verdopplung der Dividende. In der Folge erhöht der Analyst sein Kursziel und bestätigt das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei das Geschäftsjahr 2024/25 für die Wurmtal Beteiligungen AG wieder ein Erfolg gewesen. Als wesentlicher Erfolgsfaktor habe der Analyst die beiden Beteiligungen Kehmer Versicherungsmakler GmbH und Gondorf Assekuranz Versicherungsmakler GmbH identifiziert. Aber auch das risikoarme Engagement bei dem in Abwicklung befindlichen Immobilienfonds CS Euroreal sei äußerst lukrativ gewesen. Diesmal habe den erhaltenen Ausschüttungen keine Abschreibung gegenüberstanden. Auf der Dividendenseite schalte die Gesellschaft einige Gänge hoch. Das Beteiligungsunternehmen plane bei der Dividendenausschüttung mehr als eine Verdopplung auf 0,75 Euro. Damit strebe das Management die Ausschüttung nahezu des gesamten Bilanzgewinns an. Dies geschehe aber auch angesichts der Tatsache, dass günstige neue Beteiligungen kaum mehr zu finden seien. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel auf 8,00 Euro (zuvor: 7,50 Euro) und bestätigt das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 09.09.2025, 11:25 Uhr)



