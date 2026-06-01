Anzeige
Mehr »
Montag, 01.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Wolfram-Hotspot in Nevada: China-Monopol wackelt!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 920332 | ISIN: US38141G1040 | Ticker-Symbol: GOS
Tradegate
01.06.26 | 08:22
876,20 Euro
-0,32 % -2,80
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
S&P 100
S&P 500
DJ Industrial
1-Jahres-Chart
GOLDMAN SACHS GROUP INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
872,20876,0008:38
872,20876,0008:38
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ACNB
ACNB CORPORATION Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ACNB CORPORATION54,34+0,09 %
AMES NATIONAL CORP28,790+0,17 %
ASIAINFO TECHNOLOGIES LTD0,5400,00 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA0,942-2,73 %
BIC SA56,20-3,77 %
CARIBBEAN UTILITIES COMPANY LTD11,8000,00 %
CHINA BLUECHEMICAL LTD0,2600,00 %
CHINA EAST EDUCATION HOLDINGS LTD0,5150,00 %
CLEARWAY ENERGY INC34,590-1,96 %
CNB FINANCIAL CORPORATION26,2000,00 %
CORTEVA INC68,00+1,31 %
DIAGNOSTYKA SA41,1200,00 %
EMAK SPA0,823-3,18 %
ESSENT GROUP LTD49,8000,00 %
FIRST FINANCIAL BANCORP25,6000,00 %
GARRETT MOTION INC27,8000,00 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC876,20-0,32 %
HASBRO INC73,86-0,03 %
HEBEI YICHEN INDUSTRIAL GROUP CORP LTD0,0600,00 %
HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP LTD0,505+1,81 %
HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO LTD1,530-0,65 %
HYSTER-YALE INC30,8000,00 %
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC74,46-0,12 %
JAMIESON WELLNESS INC21,600-0,92 %
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD0,805+1,90 %
LCNB CORP17,0400,00 %
LOCKHEED MARTIN CORPORATION451,00-0,84 %
LONKING HOLDINGS LTD0,282-6,62 %
MANPOWERGROUP INC25,7500,00 %
MCKESSON CORPORATION637,00+0,06 %
MGE ENERGY INC64,000,00 %
MILLER INDUSTRIES INC41,0000,00 %
MONARCH CASINO & RESORT INC105,00+0,96 %
MVB FINANCIAL CORP22,8000,00 %
NETSTREIT CORP17,1000,00 %
NIKE INC39,540-0,25 %
PANGAEA LOGISTICS SOLUTIONS LTD7,5700,00 %
PERELLA WEINBERG PARTNERS17,1600,00 %
POLARIS INC59,30-2,02 %
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC89,50+0,56 %
REGIONS FINANCIAL CORP24,450+1,79 %
ROCKY BRANDS INC32,8000,00 %
SAFETY INSURANCE GROUP INC59,000,00 %
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC56,88-1,73 %
STEPAN COMPANY46,2000,00 %
STIFEL FINANCIAL CORP59,500,00 %
TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC84,500,00 %
THE WENDYS COMPANY6,560-0,82 %
TRANSALTA CORPORATION11,9300,00 %
TRUSTMARK CORPORATION37,6000,00 %
TYSON FOODS INC52,38+0,08 %
UFP INDUSTRIES INC68,60-1,27 %
UNIVERSAL LOGISTICS HOLDINGS INC15,870-0,25 %
VISTEON CORPORATION101,000,00 %
WYNN MACAU LIMITED0,605-2,42 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.