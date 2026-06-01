|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ACNB CORPORATION
|US0008681092
|0,92 USD
|0,7889 EUR
|AMES NATIONAL CORP
|US0310011004
|0,24 USD
|0,2058 EUR
|ASIAINFO TECHNOLOGIES LTD
|VGG0542G1028
|0,054 HKD
|0,0059 EUR
|BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA
|PTBCP0AM0015
|-
|0,0344 EUR
|BIC SA
|FR0000120966
|-
|2,4 EUR
|CARIBBEAN UTILITIES COMPANY LTD
|KYG1899E1465
|0,2 USD
|0,1715 EUR
|CHINA BLUECHEMICAL LTD
|CNE1000002D0
|0,1284 HKD
|0,014 EUR
|CHINA EAST EDUCATION HOLDINGS LTD
|KYG2120T1004
|0,3 HKD
|0,0328 EUR
|CLEARWAY ENERGY INC
|US18539C2044
|0,4676 USD
|0,4009 EUR
|CNB FINANCIAL CORPORATION
|US1261281075
|0,19 USD
|0,1629 EUR
|CORTEVA INC
|US22052L1044
|0,18 USD
|0,1543 EUR
|DIAGNOSTYKA SA
|PLDGNST00012
|4,4 PLN
|1,0398 EUR
|EMAK SPA
|IT0001237053
|-
|0,03 EUR
|ESSENT GROUP LTD
|BMG3198U1027
|0,35 USD
|0,3001 EUR
|FIRST FINANCIAL BANCORP
|US3202091092
|0,25 USD
|0,2143 EUR
|GARRETT MOTION INC
|US3665051054
|0,08 USD
|0,0686 EUR
|GOLDMAN SACHS GROUP INC
|US38141G1040
|4,5 USD
|3,8589 EUR
|GOLDMAN SACHS GROUP INC CDR
|CA38150F1045
|0,2195 CAD
|0,1364 EUR
|HASBRO INC
|US4180561072
|0,7 USD
|0,6002 EUR
|HEBEI YICHEN INDUSTRIAL GROUP CORP LTD
|CNE100002B30
|0,0127 HKD
|0,0013 EUR
|HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP LTD
|CNE1000003D8
|0,1605 HKD
|0,0175 EUR
|HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO LTD
|CNE1000057N3
|0,21 CNY
|0,0266 EUR
|HYSTER-YALE INC
|US4491721050
|0,365 USD
|0,313 EUR
|INTERACTIVE BROKERS GROUP INC
|US45841N1072
|0,0875 USD
|0,075 EUR
|JAMIESON WELLNESS INC
|CA4707481046
|0,23 CAD
|0,1429 EUR
|KUNLUN ENERGY COMPANY LTD
|BMG5320C1082
|0,1684 HKD
|0,0184 EUR
|LCNB CORP
|US50181P1003
|0,22 USD
|0,1886 EUR
|LOCKHEED MARTIN CORPORATION
|US5398301094
|3,45 USD
|2,9585 EUR
|LONKING HOLDINGS LTD
|KYG5636C1078
|0,2 HKD
|0,0218 EUR
|MANPOWERGROUP INC
|US56418H1005
|0,72 USD
|0,6174 EUR
|MCKESSON CORPORATION
|US58155Q1031
|0,82 USD
|0,7031 EUR
|MGE ENERGY INC
|US55277P1049
|0,475 USD
|0,4073 EUR
|MILLER INDUSTRIES INC
|US6005512040
|0,21 USD
|0,18 EUR
|MONARCH CASINO & RESORT INC
|US6090271072
|0,3 USD
|0,2572 EUR
|MVB FINANCIAL CORP
|US5538101024
|0,17 USD
|0,1457 EUR
|NETSTREIT CORP
|US64119V3033
|0,22 USD
|0,1886 EUR
|NIKE INC
|US6541061031
|0,41 USD
|0,3515 EUR
|NIKE INC CDR
|CA65410W1068
|0,0735 CAD
|0,0457 EUR
|PANGAEA LOGISTICS SOLUTIONS LTD
|BMG6891L1054
|0,05 USD
|0,0428 EUR
|PERELLA WEINBERG PARTNERS
|US71367G1022
|0,07 USD
|0,06 EUR
|POLARIS INC
|US7310681025
|0,68 USD
|0,5831 EUR
|PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC
|US74251V1026
|0,82 USD
|0,7031 EUR
|REGIONS FINANCIAL CORP
|US7591EP1005
|0,265 USD
|0,2272 EUR
|REGIONS FINANCIAL CORPORATION PFD SER E
|US7591EP8869
|0,2781 USD
|0,2385 EUR
|ROCKY BRANDS INC
|US7745151008
|0,17 USD
|0,1457 EUR
|SAFETY INSURANCE GROUP INC
|US78648T1007
|0,92 USD
|0,7889 EUR
|SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
|US78467J1007
|0,27 USD
|0,2315 EUR
|STEPAN COMPANY
|US8585861003
|0,395 USD
|0,3387 EUR
|STIFEL FINANCIAL CORP
|US8606301021
|0,34 USD
|0,2915 EUR
|STRIVE INC PERP PFD SER A
|US8629452017
|1,0833 USD
|0,9289 EUR
|TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC
|US88224Q1076
|0,2 USD
|0,1715 EUR
|THE WENDYS COMPANY
|US95058W1009
|0,14 USD
|0,12 EUR
|TRANSALTA CORPORATION
|CA89346D1078
|0,07 CAD
|0,0435 EUR
|TRUSTMARK CORPORATION
|US8984021027
|0,25 USD
|0,2143 EUR
|TYSON FOODS INC
|US9024941034
|0,51 USD
|0,4373 EUR
|UFP INDUSTRIES INC
|US90278Q1085
|0,36 USD
|0,3087 EUR
|UNIVERSAL LOGISTICS HOLDINGS INC
|US91388P1057
|0,105 USD
|0,09 EUR
|VISTEON CORPORATION
|US92839U2069
|0,375 USD
|0,3215 EUR
|WYNN MACAU LIMITED
|KYG981491007
|0,223 HKD
|0,0244 EUR
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