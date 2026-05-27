SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) gab heute bekannt, dass Royal London Asset Management, eine führende britische Fondsverwaltungsgesellschaft, ihre Zusammenarbeit mit SS&C verlängert hat. SS&C Global Investor Distribution Solutions wird Fondsverwaltungs- und Anteilsregisterdienstleistungen für die neue Palette aktiver australischer Fonds erbringen, darunter:

Royal London Global Equity Diversified Fund

Royal London Global Equity Enhanced Fund

Royal London Global Equity Select Fund

Royal London Short Duration Global High Yield Bond Fund

RLAM gehört zu Royal London, dem größten britischen Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit für Lebensversicherungen, Altersvorsorge und Kapitalanlagen. SS&C verwaltet über sein britisches Fondsangebot ein Vermögen von rund 72 Mrd. GBP.

Equity Trustees wird als verantwortliche Stelle für die neuen Fonds von RLAM fungieren, die mit einem verwalteten Vermögen von rund 1 Milliarde AUD aufgelegt wurden. Die Investmentfonds sind als Feeder-Fonds strukturiert und bieten Anlegern ein indirektes Engagement in der Palette der in Dublin ansässigen OGAW-Fonds (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von RLAM.

SS&C wird den Fonds das gesamte Spektrum seiner Fondsverwaltungsdienstleistungen zur Verfügung stellen, darunter Fondsbuchhaltung, Anteilspreisberechnung, Transferstelle, Bewertung sowie Steuer- und Finanzberichterstattung.

"Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit SS&C auf unser neues Angebot an australischen Fonds auszuweiten", sagte Ed Venner, Chief Client Officer bei Royal London Asset Management. "Wir arbeiten seit drei Jahren erfolgreich mit SS&C in Großbritannien zusammen. Die globale Reichweite des Unternehmens und seine wachsende Präsenz auf dem australischen Markt machten SS&C zur naheliegenden Wahl für die Betreuung unserer neuen australischen Fonds. Dank der Fachkompetenz von SS&C konnte unser Team den Auflegungsprozess für Investmentfonds optimieren, sodass wir uns nun auf den Aufbau direkter Beziehungen zu australischen Anlegern und Beratern konzentrieren können."

"Wir freuen uns, unsere langjährige Zusammenarbeit mit Royal London Asset Management fortzusetzen, während das Unternehmen sein Vertriebsmodell auf dem wachsenden australischen Markt weiter ausbaut", sagte Nick Wright, Global Head of SS&C Global Investor Distribution Solutions. "SS&C hat viel Zeit und Ressourcen in den Ausbau unseres lokalen Teams und unseres Angebots investiert, um Fondsmanager in der Region bestmöglich zu unterstützen. Wir fühlen uns geehrt, dass RLAM uns mit der Betreuung seiner neuen Palette australischer Fonds betraut hat, und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Team."

Diese Ankündigung folgt auf eine Reihe von jüngsten Erfolgen von SS&C in Australien, darunter eine Reihe von Neukundengewinnen und Vertragsverlängerungen in den Bereichen Altersvorsorge und Vermögensverwaltung. Um das Wachstum im APAC-Geschäft zu fördern, hat das Unternehmen kürzlich Chrys Wickremeratne als Regional Head of Fund Accounting eingestellt. Wickremeratne verfügt über 25 Jahre Erfahrung im australischen Finanzdienstleistungssektor und war zuletzt als Head of Fund Services für Australien und Neuseeland bei HSBC tätig.

Über Royal London Asset Management

Royal London Asset Management ist ein fester Bestandteil der kundengeführten Versicherungsgesellschaft auf Gegenseitigkeit Royal London und somit frei von kurzfristigen Forderungen seitens der Aktionäre.

Royal London Asset Management verwaltet ein Vermögen von 199 Milliarden GBP* für einen breit gefächerten Kundenstamm und hat sich der Exzellenz im aktiven Anlagegeschäft sowie verantwortungsbewusstem Investieren verschrieben. Das Unternehmen arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um ein breites Spektrum an Anlagelösungen anzubieten, die Anlegern helfen, sich in komplexen Marktbedingungen zurechtzufinden und ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

*Stand: 31. Dezember 2025

Über SS&C Technologies

SS&C ist ein globaler Anbieter von Dienstleistungen und Software für die Finanzdienstleistungs- und Gesundheitsbranche. Das 1986 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Windsor, Connecticut, und unterhält weltweit Niederlassungen. Mehr als 23.000 Organisationen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen sowie Gesundheitswesen, von den größten internationalen Konzernen bis zu kleinen und mittelständischen Unternehmen, vertrauen auf SS&C für Fachkompetenz, Skalierbarkeit sowie Technologie.

QUELLE: SS&C

Weitere Informationen zu SS&C (Nasdaq: SSNC) finden Sie auf www.ssctech.com.

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