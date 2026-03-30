Das Mannheimer Energieunternehmen MVV Energie zählt seit 2025 zu den Elektromobilitäts-Partnern der Rewe Group. Im Rahmen dieser Partnerschaft wurde jetzt ein Meilenstein erreicht: Am Penny-Markt in der Neckarvorlandstraße in Mannheim-Jungbusch ist der ersten Schnelllader mit 150 kW ans Netz gegangen. Im Rahmen der im vergangenen Jahr geschlossenen Partnerschaft errichtet MVV in diesem sowie im kommenden Jahr an zahlreichen Rewe- und Penny-Standorten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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