Mannheim/München (ots) -MVV Trading GmbH und MaxSolar GmbH schließen einen langfristigen Vermarktungsvertrag für eine innovative PV/BESS-Co-Location. Der Vertrag ist am 24. Juni 2026 im Rahmen der Intersolar Europe in München unterzeichnet worden. Gegenstand der Vereinbarung ist die Direktvermarktung einer EEG-geförderten Photovoltaikanlage mit einer installierten Leistung von 52 MW in Kombination mit der Optimierung eines Batteriespeichersystems mit 30 MW Leistung und 60 MWh Speicherkapazität.Mit dem Abschluss setzen beide Unternehmen einen wichtigen Meilenstein für die marktnahe Integration Erneuerbarer Energien und den wirtschaftlichen Betrieb hybrider Anlagenkonzepte. Das Projekt zeichnet sich sowohl durch seinen hohen Innovationsgrad als auch durch seine herausragende Größe aus. Die Kombination aus großskaliger EEG-geförderter Photovoltaik und leistungsstarkem Batteriespeicher zählt zu den besonders zukunftsweisenden hybriden Vermarktungsmodellen im deutschen Energiemarkt. Mit 52 MW PV-Leistung und einem Speicher von 30 MW / 60 MWh adressiert die Anlage zentrale Anforderungen eines zunehmend erneuerbaren und flexiblen Stromsystems. Die Finanzierung wurde von der DAL Deutsche Anlagen-Leasing/Deutsche Leasing Finance umgesetzt.Zugleich handelt es sich um einen der ersten kombinierten Festpreis-Verträge dieser Art. Die Vereinbarung schafft für MaxSolar eine langfristige Erlösabsicherung und bildet die Grundlage für den weiteren Aufbau einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen MVV Trading und MaxSolar."Hybride Anlagen aus Photovoltaik und Speichern werden eine Schlüsselrolle im Energiesystem der Zukunft haben. Mit diesem Konzept kombinieren wir unsere langjährige Expertise als Direktvermarkter mit unserem breiten Produktportfolio in der Flexibilitätsvermarktung", sagt Dr. Jan Brübach, Geschäftsführer von MVV Trading GmbH. "Der Vertrag mit MaxSolar zeigt, wie sich innovative Anlagenkonzepte durch intelligente Vermarktungs- und Absicherungslösungen wirtschaftlich tragfähig in den Markt integrieren lassen.""Die Größe und technische Ausgestaltung dieser PV/BESS-Co-Location machen das Projekt zu einem herausragenden Beispiel für die nächste Entwicklungsstufe Erneuerbarer Energien", ergänzt Vivien Klein-Campailla, Leiterin Flexibility Solutions von MVV Trading GmbH. "Mit unserem hybriden Festpreis-Modell verbinden wir langfristige Planungssicherheit mit einer Vermarktungslösung, die den Anforderungen moderner Grünstromspeicher gerecht wird. Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit MaxSolar eine belastbare Partnerschaft aufzubauen und innovative Vermarktungsmodelle weiterzuentwickeln.""Für MaxSolar ist der Vertrag mit MVV Trading ein wichtiger Schritt zur langfristigen Absicherung unseres hybriden Anlagenkonzepts", sagt Christoph Strasser, CEO von MaxSolar GmbH. "Dadurch dass Photovoltaik-Erzeugung und Speicherbetrieb nicht isoliert, sondern integriert vergütet werden, adressiert das Vorhaben zentrale Herausforderungen der Energiewirtschaft, insbesondere die Integration volatiler Erneuerbarer Energie in das Stromsystem". "Solarstrom kann so zeitlich flexibler bereitgestellt werden, was sowohl zur Stabilisierung der Strommärkte als auch zur effizienteren Nutzung bestehender Netzkapazitäten beiträgt", ergänzt Moritz Kimmich, PPA Origination Manager von MaxSolar GmbH.MVV Trading erweitert mit dem Vertrag ihr Angebot für die Vermarktung Erneuerbarer Energien und flexibler Assets. Als Energiehandelsgesellschaft der MVV-Gruppe entwickelt MVV Trading Vermarktungs- und Absicherungslösungen für Erzeugungsanlagen, Speicher und Portfolios. Der neue Festpreis-Vertrag mit MaxSolar unterstreicht den Anspruch, innovative Lösungen für die Energiewende gemeinsam mit Partnern in den Markt zu bringen.Pressekontakt:Anastasia Segovia AstorgaLeitung EnergiepolitikTel: +49 (0)151 18938015E-Mail: anastasia.segovia@maxsolar.deOriginal-Content von: MaxSolar GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170503/6301338