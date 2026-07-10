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Ultraschnell laden beim Einkauf: MVV, Müller und ADS-TEC Energy bringen weitere Ladepunkte ans Netz



10.07.2026 / 11:58 CET/CEST

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ChargePosts am Müller-Standort in Neresheim MVV finanziert, errichtet und betreibt deutschlandweit 39 batteriegepufferte Schnellladestationen an 27 Standorten des Handelskonzerns Müller

Wirtschaftlich tragfähige und GEIG-konforme Schnellladeinfrastruktur an stark frequentierten Einzelhandelsstandorten

Technologie von ADS-TEC Energy ermöglicht minutenschnelles Laden auch bei begrenzter Netzkapazität Neresheim/Nürtingen, 10. Juli 2026 - Das Mannheimer Energieunternehmen MVV treibt den Ausbau einer leistungsfähigen und alltagstauglichen Ladeinfrastruktur weiter voran: Gemeinsam mit dem Ulmer Handelskonzern Müller und dem Technologiepartner ADS-TEC Energy mit Sitz in Nürtingen hat MVV zwei neue batteriegepufferte Schnellladestationen an der Müller Filiale im Neresheimer Härtsfeldcenter eröffnet. Der Standort ist Teil eines bundesweiten Infrastrukturprojekts. MVV finanziert, errichtet und betreibt insgesamt 39 Schnellladestationen mit 78 Ladepunkten an 27 Müller Standorten - überwiegend im Raum Stuttgart-Ulm, zudem in weiteren Regionen wie beispielsweise im Ruhrgebiet, München oder Freiburg. Die Technologie von ADS-TEC Energy, einem der weltweit führenden Anbieter batteriebasierter Speicher und Schnellladesysteme, ermöglicht ohne aufwendigen Netzausbau minutenschnelles Laden selbst an Standorten mit begrenzter Netzkapazität. MVV: Treiber der öffentlichen Ladeinfrastruktur in der Metropolregion Rhein-Neckar Für MVV ist der Ausbau öffentlicher Schnellladeinfrastruktur ein zentraler Baustein für die Dekarbonisierung des Verkehrssektors und die intelligente Verbindung von Energie, Mobilität und urbaner Infrastruktur. Seit 2017 baut das Energieunternehmen die öffentliche Ladeinfrastruktur in Mannheim und der Metropolregion Rhein Neckar kontinuierlich aus. Heute umfasst das grüne Mobilitätsnetz von MVV 250 Ladesäulen mit 480 Ladepunkten an 170 Standorten sowie fünf E-Ladeparks. Allein im Jahr 2025 wurden rund 225.000 Ladevorgänge durchgeführt. Dadurch konnten 4.600 Tonnen CO2 eingespart und 29 Millionen elektrisch gefahrene Kilometer ermöglicht werden. "Mit jedem neuen Standort schaffen wir zusätzliche Kapazitäten für die wachsende Zahl von Elektrofahrzeugen - und stärken damit die Grundlage für nachhaltige Mobilität", sagt Vinzent Grimmel, Bereichsleiter Smart Cities bei MVV. Was MVV seit Jahren erfolgreich in der Metropolregion Rhein-Neckar aufbaut, weitet das Unternehmen nun gemeinsam mit starken Partnern bundesweit aus. Im Rahmen des Projekts übernimmt MVV auch den kompletten Kundenservice - vom technischen Betrieb bis zu Kundenrückfragen. So entsteht eine wirtschaftlich tragfähige Schnellladeinfrastruktur an stark frequentierten Einzelhandelsstandorten, die zugleich die Anforderungen des Gebäude Elektromobilitätsinfrastruktur Gesetzes (GEIG) erfüllt. Einige Ladepunkte sind bereits in Betrieb, weitere werden schrittweise in den kommenden Wochen und Monaten ans Netz gehen. "Elektromobilität muss einfach, schnell und alltagstauglich sein. Deshalb bauen wir gemeinsam mit unseren Partnern die Ladeinfrastruktur dort aus, wo Menschen ohnehin unterwegs sind - direkt am Handel", betont Vinzent Grimmel. "Wer sein Elektrofahrzeug während des Einkaufs laden kann, spart Zeit. Das schont die Umwelt und macht nachhaltige Mobilität noch attraktiver." Pro Standort installiert MVV ein bis zwei Schnellladestationen, an besonders frequentierten Standorten bis zu drei. ADS-TEC Energy: Schnellladen auch bei begrenzter Netzkapazität ADS-TEC Energy gehört zu den Unternehmen der ersten Stunde im batteriegepufferten Schnellladen: Die Technologie ist seit 2019 im Serieneinsatz, heute weltweit in über 3.700 ausgelieferten Ladepunkten. Die an den Müller-Standorten eingesetzten ChargePost Systeme bieten eine leistungsstarke und zugleich kompakte Schnellladelösung. Sie ermöglichen Ladeleistungen von 250 bis 300 Kilowatt und erlauben paralleles Laden von zwei Fahrzeugen mit jeweils bis zu 150 Kilowatt. Außerdem verfügen sie über einen integrierten Batteriespeicher mit bis zu 201 Kilowattstunden Kapazität. Zusätzlich sind die Systeme mit zwei hochauflösenden 75 Zoll Werbedisplays ausgestattet. Eine eichrechtskonforme Ausstattung inklusive Kreditkartenterminal sorgt für einen komfortablen und rechtssicheren Ladevorgang. Der integrierte Batteriespeicher lädt sich kontinuierlich über den neu errichteten Niederspannungs-Netzanschluss und stellt bei Bedarf hohe Ladeleistungen bereit. So wird minutenschnelles Laden auch dort möglich, wo klassische High Power Charger nicht betrieben werden könnten. "Unsere batteriebasierten Schnellladelösungen ermöglichen ultraschnelles Laden selbst an Standorten mit begrenzter Netzkapazität", sagt Michael Rudloff, COO von ADS-TEC Energy. "Mit unserer innovativen Technologie unterstützen wir MVV dabei, eine leistungsfähige Schnellladeinfrastruktur an den Müller Standorten aufzubauen." Müller integriert das Ladeangebot in den Einkaufsalltag Der Handelskonzern Müller stellt seine Filialstandorte für das Projekt zur Verfügung. Das Unternehmen betreibt europaweit rund 950 Filialen in neun Ländern, die Mehrzahl davon in Deutschland. "Mit den von MVV betriebenen Ladesäulen erfüllen wir nicht nur die gesetzlichen Anforderungen des GEIG, sondern bieten unseren Kundinnen und Kunden eine komfortable Schnelllademöglichkeit - perfekt integrierbar in den Einkaufsalltag", sagt Ronny Opel, Abteilungsleiter Versicherungswesen und Energiemanagement beim Handelskonzern Müller. "Zudem eröffnen die Ladesäulen neue Kommunikationsmöglich-keiten: Über integrierte Werbeflächen können gezielt Müller-Werbeinhalte ausgespielt werden." Über ADS-TEC Energy Basierend auf fast 15 Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme einschließlich deren Energiemanagementsysteme. Die batteriegestützte Schnellladetechnologie von ADS-TEC Energy ermöglicht Elektrofahrzeugen, auch bei schwachen Stromnetzen ultraschnell zu laden und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus. Das Unternehmen mit Sitz in Nürtingen, Baden-Württemberg, wurde vom Bundespräsidenten für den Deutschen Zukunftspreis nominiert und 2022 in den "Circle of Excellence" aufgenommen. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme ist auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und Eigenfertigung zurückzuführen. Mit seinen fortschrittlichen Systemplattformen ist ADS-TEC Energy ein Partner für Automobilhersteller, Energieversorgungsunternehmen und Ladestellenbetreiber. Über MVV Mit über 6.800 Beschäftigten sowie einem Jahresumsatz von rund6,1Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2025ist MVV eines der führenden Energieunternehmen in Deutschland. Im Zentrum unseres Handelns steht die zuverlässige, umweltfreundliche und wirtschaftliche Energieversorgung unserer Kunden aus Industrie, Gewerbe und Privathaushalten. Dabei besetzen wir alle Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette: von der Energieerzeugung, dem Energiehandel und der Energieverteilung über den Betrieb von Verteilnetzen bis hin zum Vertrieb, dem Umwelt- und dem Energiedienstleistungsgeschäft. Wir investieren in die Zukunftsfähigkeit unserer Netze, in die Modernisierung unserer Erzeugungsanlagen sowie in innovative grüne Technologien. Über Müller Holding GmbH & Co. KG. Die Müller Holding GmbH & Co. KG ist europaweit in neun Ländern mit über 950 Filialen vertreten. Das Unternehmen beschäftigt aktuell rund 35.500 Mitarbeiter und rund 800 Auszubildende. Müller führt rund 190.000 Artikel in den Bereichen Drogerie, Parfümerie, Spielwaren, Schreibwaren, Haushalt & Ambiente, Naturkosmetik, Bio-Nahrung, Genusswelten, Strümpfe, Handarbeit, Multi-Media/Entertainment und Tiershop.

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