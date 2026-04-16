|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ANTOFAGASTA PLC
|GB0000456144
|0,48 USD
|0,4068 EUR
|ARBUTHNOT BANKING GROUP PLC
|GB0007922338
|0,31 GBP
|0,3563 EUR
|BAILLIE GIFFORD SHIN NIPPON PLC
|GB00BFXYH242
|0,0069 GBP
|0,0079 EUR
|BANPU PCL NVDR
|TH0148010R15
|0,18 THB
|0,0047 EUR
|CAPITAL LIMITED
|BMG022411000
|0,013 USD
|0,011 EUR
|COMET HOLDING AG
|CH0360826991
|0,5 CHF
|0,5416 EUR
|CONVATEC GROUP PLC
|GB00BD3VFW73
|0,0397 GBP
|0,0456 EUR
|COSTAIN GROUP PLC
|GB00B64NSP76
|0,032 GBP
|0,0367 EUR
|EOG RESOURCES INC
|US26875P1012
|1,02 USD
|0,8644 EUR
|EUROCELL PLC
|GB00BVV2KN49
|0,041 GBP
|0,0471 EUR
|FUTU HOLDINGS LTD ADR
|US36118L1061
|2,6 USD
|2,2035 EUR
|GLOBAL WATER RESOURCES INC
|US3794631024
|0,0253 USD
|0,0214 EUR
|HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORPORATION
|US44045A1025
|0,06 USD
|0,0508 EUR
|ING GROEP NV
|NL0011821202
|-
|0,736 EUR
|JOHNSON SERVICE GROUP PLC
|GB0004762810
|0,032 GBP
|0,0367 EUR
|JPMORGAN AMERICAN INVESTMENT TRUST PLC
|GB00BKZGVH64
|0,0875 GBP
|0,1005 EUR
|JPMORGAN ASIA GROWTH & INCOME PLC
|GB0001320778
|0,074 GBP
|0,085 EUR
|JUPITER FUND MANAGEMENT PLC
|GB00B53P2009
|0,08 GBP
|0,0919 EUR
|KASPI.KZ JSC ADR
|US48581R2058
|1,7595 USD
|1,4912 EUR
|KIER GROUP PLC
|GB0004915632
|0,026 GBP
|0,0298 EUR
|LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
|GB00B0SWJX34
|1,03 GBP
|1,1838 EUR
|LUZERNER KANTONALBANK AG
|CH1252930610
|1,35 CHF
|1,4625 EUR
|MCGRATH RENTCORP
|US5805891091
|0,495 USD
|0,4195 EUR
|MERCHANTS TRUST PLC
|GB0005800072
|0,075 GBP
|0,0862 EUR
|OXFORD LANE CAPITAL CORP
|US6915438476
|0,2 USD
|0,1695 EUR
|OXFORD SQUARE CAPITAL CORP
|US69181V1070
|0,035 USD
|0,0296 EUR
|PANDOX AB
|SE0007100359
|4,5 SEK
|0,4161 EUR
|POSTNL NV
|NL0009739416
|-
|0,04 EUR
|QUAKER CHEMICAL CORPORATION
|US7473161070
|0,508 USD
|0,4305 EUR
|ROCKWOOL A/S
|DK0063855168
|4,15 DKK
|0,5553 EUR
|ROCKWOOL A/S A
|DK0063855085
|4,15 DKK
|0,5553 EUR
|RPM INTERNATIONAL INC
|US7496851038
|0,54 USD
|0,4576 EUR
|SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S
|DK0060696300
|4,5 DKK
|0,6021 EUR
|SOGN SPAREBANK
|NO0006000603
|22 NOK
|1,9852 EUR
|SPAREBANK 1 NORDMORE
|NO0010691660
|11 NOK
|0,9926 EUR
|THANACHART CAPITAL PCL
|TH0083B10Z10
|2,2 THB
|0,0581 EUR
|THANACHART CAPITAL PCL NVDR
|TH0083010R14
|2,2 THB
|0,0581 EUR
|TRAVIS PERKINS PLC
|GB00BK9RKT01
|0,075 GBP
|0,0862 EUR
|UNITE GROUP PLC
|GB0006928617
|0,249 GBP
|0,2861 EUR
|VONTOBEL HOLDING AG
|CH0012335540
|3 CHF
|3,2501 EUR
|WAM INCOME MAXIMISER LIMITED
|AU0000390387
|0,006 AUD
|0,0036 EUR
|WATSCO INC CL B
|US9426221019
|3,3 USD
|2,7968 EUR
|WEIBO CORPORATION
|KYG9515T1085
|0,61 USD
|0,5169 EUR
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