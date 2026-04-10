Luzern - Die Luzerner Kantonalbank (LUKB) hat im ersten Quartal 2026 den Gewinn gesteigert. Am Ausblick für das Gesamtjahr hält das Staatsinstitut trotz der derzeit erhöhten Unsicherheiten fest. Der Geschäftserfolg als Mass der operativen Leistung stieg in den ersten drei Monaten des Jahres um 3,5 Prozent auf 90,0 Millionen Franken, wie die LUKB am Freitag mitteilte. Unter dem Strich resultierte ein Konzerngewinn von 80,1 Millionen, was einem Plus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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