Neuhausen am Rheinfall - Nach zehn Jahren an der Unternehmensspitze ist Claus Martini als CEO von IVF Hartmann zurückgetreten. Interimistisch wird Martin Walther als Delegierter des Verwaltungsrats per Anfang 2026 die operative Leitung übernehmen. Der Abgang von Martini seit im gegenseitigen Einvernehmen erfolgt, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Er wolle sich künftig auf strategische Aufgaben sowie Mandate in Verwaltungsräten konzentrieren. ...

