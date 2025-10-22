|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ANTERO MIDSTREAM CORPORATION
|US03676B1026
|0,225 USD
|0,1939 EUR
|APA CORPORATION
|US03743Q1085
|0,25 USD
|0,2154 EUR
|CLOROX COMPANY
|US1890541097
|1,24 USD
|1,0686 EUR
|MEXICO FUND INC
|US5928351023
|0,25 USD
|0,2154 EUR
|OLYMPIA FINANCIAL GROUP INC
|CA6814721065
|0,6 CAD
|0,3687 EUR
|REMGRO LIMITED
|ZAE000026480
|4,48 ZAR
|0,2217 EUR
|TIAN LUN GAS HOLDINGS LTD
|KYG843961031
|0,046 CNY
|0,0055 EUR
|WILSON BAYLY HOLMES-OVCON LIMITED
|ZAE000009932
|3,2 ZAR
|0,1584 EUR
