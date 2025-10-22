Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 22.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Uran-Aktien gehen durch die Decke - diese Aktie könnte der nächste Highflyer sein!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 856678 | ISIN: US1890541097 | Ticker-Symbol: CXX
Tradegate
21.10.25 | 21:52
104,00 Euro
0,00 % 0,00
Branche
Kosmetik
Aktienmarkt
S&P 500
1-Jahres-Chart
CLOROX COMPANY Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CLOROX COMPANY 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
102,00103,0008:24
102,00103,0008:22
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ANTERO MIDSTREAM
ANTERO MIDSTREAM CORPORATION Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ANTERO MIDSTREAM CORPORATION15,8000,00 %
APA CORPORATION19,362-0,50 %
CLOROX COMPANY104,000,00 %
MEXICO FUND INC16,1000,00 %
OLYMPIA FINANCIAL GROUP INC66,500,00 %
REMGRO LIMITED8,300-2,35 %
TIAN LUN GAS HOLDINGS LTD0,370-2,12 %
WILSON BAYLY HOLMES-OVCON LIMITED7,350-3,29 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.