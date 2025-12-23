2025 geht einmal mehr als starkes Börsenjahr in die Bücher ein. Überraschend vor allem aus deutscher Sicht, denn der lange als Underperformer geltende DAX ließ mit einem Plus von über 20 % sogar den US-Leitmarkt hinter sich. Doch wer glaubt, das kommende Jahr werde eine einfache Fortschreibung, dürfte enttäuscht werden. Zwar rechnen viele Marktbeobachter mit weiter steigenden Kursen, getragen von KI-Investitionen, fiskalischem Rückenwind und robusten Gewinnen. Gleichzeitig wachsen die Risiken für unerwartete Wendungen. Hohe Bewertungen, mögliche Sektorrotationen und unterschätzte Anlageklassen könnten 2026 zu einem Jahr machen, in dem Flexibilität wichtiger ist als blinder Optimismus.Den vollständigen Artikel lesen ...
