Zürich - Die Privatklinikgruppe Hirslanden wird voraussichtlich vom Genfer Schifffahrtskonzern MSC übernommen. Gemäss einer AWP vorliegenden Mitteilung der Johannesburger Börse (JSE) ist vorgesehen, dass die Muttergesellschaft Mediclinic aus Luxemburg vollständig reorganisiert wird. Heute ist Mediclinic im gemeinschaftlichen Besitz des südafrikanischen Investmentunternehmen Remgro und MSC. Mit der Reorganisation soll Remgro alleiniger Eigentümer ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.