Die Welt ändert sich in hohem Tempo. Die Supermächte befinden sich im Wettstreit und Europa sucht zwischen den USA und China seinen Weg. Dahinter stehen enorme wirtschaftliche Veränderungen, die Unternehmen und Gesellschaft einiges abverlangen. Der Krieg am Persischen Golf hat vor allem den äußerst vielfältigen und doch so fragilen Energiesektor ins Rampenlicht zurückgebracht. Menschen entscheiden sich immer öfter für Elektroautos, Batterien werden wichtiger und die Frage der Grundlast ist für viele Nationen entscheidend geworden. Nicht zuletzt muss vor allem in Europa und Nordamerika in das vielerorts sehr alte und inzwischen manchmal marode Stromnetz massiv investiert werden. Diese radikalen Veränderungen treiben die Nachfrage nach Uran, Lithium und Kupfer an. Wir blicken deshalb auf die Aktien von Albemarle, American Atomics und Antofagasta!Den vollständigen Artikel lesen ...
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