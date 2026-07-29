Mit dem Batterie Index des AKTIONÄR, in dem SQM, Tesla, LG Chem, Albemarle, Samsung SDI und BYD vertreten sind, ging es in den letzten Wochen immer weiter bergab. Das Sentiment für diese Aktien bleibt relativ trüb. Dabei stimmt die Nachrichtenlage weiter. Schließlich werden weltweit immer mehr Elektroautos zugelassen.In einer Untersuchung von 43 wichtigen Märkten kommt die Unternehmensberatung PwC für das erste Halbjahr auf rund 6,6 Millionen Neuzulassungen rein batteriebetriebener Stromer (BEVs). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär