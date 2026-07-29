Für KI-generierte Nacktbilder sollen in Minnesota bald die Anbieter haften. Jetzt wehrt sich Musks xAI mit einer Klage gegen das neue Gesetz. Das Unternehmen xAI aus Austin im US-Bundesstaat Texas hat rechtliche Schritte gegen den Generalstaatsanwalt von Minnesota, Keith Ellison, eingeleitet. Anlass der Klage ist das als HF 1606 bekannte Gesetz des US-Bundesstaates, das am 1. August 2026 in Kraft treten soll. Dieser Rechtsakt verbietet die Bereitstellung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n