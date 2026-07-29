Die BYD-Aktie hat sich nach der jüngsten Korrektur eindrucksvoll zurückgemeldet und seit dem Zwischentief bereits rund +33% an Wert gewonnen. Damit stellt sich die Frage, ob die Trendwende nun nachhaltig gelungen ist oder ob der Kurs vor dem nächsten Aufwärtsschub zunächst nochmals konsolidieren muss. Welche Unterstützungs- und Widerstandsbereiche jetzt wichtig sind und welche Signale RSI, MACD sowie die Elliott-Wellen liefern, zeigt die folgende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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