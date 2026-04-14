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Ordentliche Generalversammlung der Comet Holding AG stimmt allen Traktanden zu



14.04.2026 / 13:20 CET/CEST



An der 77. ordentlichen Generalversammlung (GV) der Comet Holding AG in Bern waren insgesamt 173 Aktionärinnen und Aktionäre anwesend, die rund 59.32% der Stimmrechte vertraten. Diese stimmten allen vom Verwaltungsrat (VR) vorgeschlagenen Traktanden zu. Berichte, Jahres- und Konzernrechnung, Dividende Die GV genehmigte den Lagebericht 2025, die Jahres- und Konzernrechnung der Comet Holding AG, den Bericht über nicht-finanzielle Angelegenheiten, sowie die Berichte der Revisionsstelle. Die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung wurden für das Geschäftsjahr 2025 entlastet. Des Weiteren wurde die beantragte Dividende von CHF 0.50 pro Aktie genehmigt. Diese wird am 20. April 2026 ausbezahlt. Wiederwahlen und Neuwahlen Die Aktionäre haben alle Mitglieder des VR, die sich zur Wiederwahl stellten, für ein weiteres Jahr bis zur Generalversammlung 2026 bestätigt. Ebenso wurden die neu vorgeschlagenen Anna Peter und Mads Joergensen in den Verwaltungsrat gewählt, und Benjamin Loh als VR-Präsident für ein Jahr bis zur Generalversammlung 2027 bestätigt. Der Vergütungsausschuss setzt sich neu aus dem bisherigen Mitglied Patrick Jany sowie den neu gewählten Anna Peter und Benjamin Loh zusammen. Anna Peter und Benjamin Loh ersetzen die abtretenden Verwaltungsratsmitglieder Mariel Hoch und Heinz Kundert. Revisionsstelle und unabhängiger Stimmrechtsvertreter Ernst & Young AG wurde als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt. Ausserdem wurde die HütteLAW AG als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der 78. ordentlichen GV im Jahr 2027 wiedergewählt. Vergütungen von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung Die Aktionärinnen und Aktionäre haben der Vergütung des VR zugestimmt. Ebenso wurde die fixe Vergütung der Geschäftsleitung sowie deren variable Vergütung für 2025 im Rahmen des Short-Term Incentive Plans und für 2027 im Rahmen des Long-Term Incentive Plans genehmigt. Dem Antrag des Verwaltungsrats auf Genehmigung des Vergütungsberichts 2025 wurde in einer Konsultativabstimmung ebenfalls stattgegeben. Verlängerung des Kapitalbands Die Generalversammlung genehmigte zudem die Verlängerung des bestehenden Kapitalbands um weitere fünf Jahre bis zum 14. April 2031 (Statutenänderung (Art. 3a)). Die 78. ordentliche Generalversammlung ist für den 15. April 2027 in Bern geplant. Kontakt Dr. Ulrich Steiner VP Communications, Investor Relations & Sustainability T +41 31 744 99 95 ulrich.steiner@comet.ch Unternehmenskalender 31. Juli 2026 Halbjahresergebnisse 2026 20. Oktober 2026 Trading Update Q3

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