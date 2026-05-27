München (www.anleihencheck.de) - Für Vontobel ist die Aktie von SAP (ISIN DE0007164600/ WKN 716460) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Aktienanleihen von dieser Einschätzung profitieren können.SAP SE durchlaufe derzeit eine der tiefgreifendsten Transformationen ihrer Unternehmensgeschichte. Der Konzern, lange vor allem als Anbieter klassischer ERP-Software bekannt, positioniere sich zunehmend als zentrale KI- und Datenplattform für Großunternehmen. Den strategischen Rahmen dafür liefere die auf der Sapphire-Konferenz 2026 vorgestellte Vision der "Autonomous Enterprise": KI-Agenten sollten künftig geschäftskritische Prozesse eigenständig unterstützen und schrittweise automatisieren (SAP News Center, 2026). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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