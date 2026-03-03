Neuhausen am Rheinfall - Der Medizinalbedarfhersteller IVF Hartmann hat 2025 wie in Aussicht gestellt weniger Gewinn gemacht. Vor allem höhere Beschaffungskosten hätten dazu beigetragen. Den Umsatz konnte das Unternehmen dagegen leicht erhöhen. Wie aus einer Mitteilung vom Dienstag hervorgeht, setzte IVF Hartmann 2025 161,7 Millionen Franken um. Das waren 1,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Dabei sei es der Gruppe gelungen, in einem anspruchsvollen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
