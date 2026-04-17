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WKN: 710000 | ISIN: DE0007100000 | Ticker-Symbol: MBG
Xetra
16.04.26 | 17:35
53,35 Euro
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Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
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MERCEDES-BENZ GROUP AG Chart 1 Jahr
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MERCEDES-BENZ GROUP AG 5-Tage-Chart
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5-Tage-Chart
COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS
COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS SA ADR Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS SA ADR10,2000,00 %
DOLLARAMA INC108,60+0,98 %
FABEGE AB7,2000,00 %
FIRST UNITED CORPORATION31,0000,00 %
GEBERIT AG587,80+0,03 %
ISS A/S32,780+0,74 %
KONINKLIJKE KPN NV4,692-2,03 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG53,350,00 %
OXFORD INDUSTRIES INC38,0000,00 %
RAISIO OYJ2,7400,00 %
REAVES UTILITY INCOME FUND35,150-1,93 %
REVVITY INC75,880,00 %
RGC RESOURCES INC22,250-3,80 %
SCHOUW & CO A/S88,600,00 %
SULZER AG182,30+0,11 %
TECAN GROUP AG153,40+1,52 %
WD-40 COMPANY172,70-0,06 %
WEIBO CORPORATION ADR7,9000,00 %
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