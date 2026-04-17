|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ALLWYN AG ADR
|US3924831031
|0,4634 USD
|0,3933 EUR
|COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS SA ADR
|US2044291043
|0,1663 USD
|0,1412 EUR
|DOLLARAMA INC
|CA25675T1075
|0,12 CAD
|0,0743 EUR
|FABEGE AB
|SE0011166974
|0,55 SEK
|0,0507 EUR
|FIRST UNITED CORPORATION
|US33741H1077
|0,26 USD
|0,2206 EUR
|GEBERIT AG
|CH0030170408
|12,9 CHF
|13,9777 EUR
|ING GROEP NV ADR
|US4568371037
|0,8795 USD
|0,7466 EUR
|ING GROEP NV CDR
|CA4569421015
|0,0437 CAD
|0,027 EUR
|ISS A/S
|DK0060542181
|3,2 DKK
|0,4282 EUR
|KONINKLIJKE KPN NV
|NL0000009082
|-
|0,109 EUR
|MERCEDES-BENZ GROUP AG
|DE0007100000
|-
|3,5 EUR
|MINISO GROUP HOLDING LTD
|KYG6180F1081
|0,0941 USD
|0,0798 EUR
|OXFORD INDUSTRIES INC
|US6914973093
|0,7 USD
|0,5941 EUR
|RAISIO OYJ
|FI0009002943
|-
|0,15 EUR
|REAVES UTILITY INCOME FUND
|US7561581015
|0,2 USD
|0,1697 EUR
|REVVITY INC
|US7140461093
|0,07 USD
|0,0594 EUR
|RGC RESOURCES INC
|US74955L1035
|0,2175 USD
|0,1846 EUR
|ROCKWOOL A/S ADR
|US7745081056
|0,6417 USD
|0,5447 EUR
|SCHOUW & CO A/S
|DK0010253921
|17 DKK
|2,2748 EUR
|SULZER AG
|CH0038388911
|4,75 CHF
|5,1468 EUR
|TECAN GROUP AG
|CH0012100191
|1,5 CHF
|1,6253 EUR
|WD-40 COMPANY
|US9292361071
|1,02 USD
|0,8658 EUR
|WEIBO CORPORATION ADR
|US9485961018
|0,61 USD
|0,5177 EUR
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